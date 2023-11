Cosa succederebbe se gli animali avessero il dono della parola? Massimo Manni, fondatore del Santuario Capra Libera Tutti, lo racconta nel nuovo libro.

Si intitola Parola agli animali il libro scritto da Massimo Manni, fondatore del Santuario Capra Libera Tutti. Particolarmente esplicativo il sottotitolo, che recita: La gallina Filomena, il vitello Ferruccio, il maiale Pierporco e altri animali. Le storie più belle del Santuario Capra Libera Tutti. Sono, infatti, gli animali stessi a raccontare in prima persona la propria storia, che ha come scenario un luogo che ospita quasi 400 animali salvati dal macello e dallo sfruttamento.

In libreria per Vallardi, il volume introduce alle storie degli abitanti del Santuario, tra pecore, maialini, vitelli, lama e molte altre specie. Ognuno ha alle spalle una storia di salvezza e di amore senza differenze. Manni racconta, così, le vicende di pecore che piangono per i loro agnellini ma anche di un maiale che amava le mucche e di un lama diventato star dei social.

Cover libro da Ufficio Stampa

Un libro curioso per impostazione narrativa, dunque, che vuole essere testimone delle vite di questi animali, con i loro caratteri e le loro particolarità. Ma soprattutto con il loro attaccamento alla vita e alla bellezza di un’esistenza libera.

Il Santuario Capra Libera Tutti

La storia del Santuario Capra Libera Tutti inizia con l’esperienza di Massimo Manni, ex allevatore che ha deciso di cambiare il suo modo di vedere gli animali. Tutto risale a un momento, anzi a un suono, preciso: l’ascolto dei pianti disperati di alcune pecore separate dai loro agnellini destinati al macello. Questo evento ha convinto Manni a una svolta drastica, riacquistando gli agnelli a caro prezzo e fondando il Santuario.

Il libro restituisce al lettore proprio l’importanza di credere nel cambiamento, offrendo una risposta concreta alla crudeltà degli allevamenti e al loro impatto sull’ambiente. Manni invita, così, a considerare un mondo in cui gli animali sono compagni di viaggio e non più oggetti da sfruttare. Ora l’autore dedica la sua vita a salvare e proteggere gli animali accogliendoli in un’oasi di pace. Con questo libro, spera di sensibilizzare i lettori sulla sofferenza degli animali negli allevamenti e di offrire un’alternativa per vivere in armonia con gli animali e la natura.

Copertina da Ufficio Stampa / Foto Shutterstock