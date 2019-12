La sensitiva delle star Nikki e l’agghiacciante profezia per l’Italia: cosa succederà a Roma e Napoli

Con la fine del 2019 e l’arrivo imminente del 2020, Nikki, la sensitiva delle star, si è lasciata andare ad una nuova profezia riguardante l’Italia e in particolare due grandi città di questo nostro Paese: Roma e Napoli, e poi Milano, Venezia e la Toscana. Ma cosa avrà previsto per l’anno nuovo? Cosa succederà mai?

LEGGI ANCHE: — Se sei di questo segno zodiacale, devi leggere l’oroscopo 2020

La profezia 2020 della sensitiva delle star Nikki spaventa l’Italia

Innanzitutto ricordiamoci chi è la sensitiva Nikki. Americana, di anno in anno svela quello che accadrà nel mondo nei successivi dodici mesi, lanciando una lunga serie di previsioni, talvolta molto semplici e generiche, altre decisamente dettagliate e disastrose.

LEGGI ANCHE: — Le 6 profezie shock di Nostradamus per il nuovo anno: brutte notizie per il 2020

Nel 2020, nella sua consueta profezia non fa eccezione l’Italia, per la quale la sensitiva prospetta un futuro praticamente catastrofico per le nostre città, coinvolgendo Roma, Milano, Napoli, Venezia e la Toscana…

Roma: la profezia agghiacciante per il 2020

Partiamo dalla Capitale. Secondo la profezia della ‘sensitiva delle star’, Roma sarà un po’ al centro delle cronache, in un quadro decisamente agghiacciante.

Innanzitutto, dice Nikki, in Vaticano ci sarà una ‘serie di dimissioni’, che potrebbe comprendere anche lo stesso Pontefice. Ma questo è veramente il minimo. Scorrendo la lista della sensitiva, Roma potrebbe essere colpita da “un grande incendio”, una “esplosione vicino alla Fontana di Trevi”, “tumulti, rivolte e proteste”, un “attacco terroristico” e “un grande terremoto che danneggerà il Colosseo e il Vaticano”. Insomma, non proprio un’iniezione di fiducia.

Napoli: la profezia per il 2020 non risparmia la città partenopea

Anche a Napoli, però, la sensitiva Nikki ha regalato una discreta attenzione che avremmo probabilmente preferito che si fosse risparmiata. Il capoluogo campano, secondo la donna, sarà colpito da un enorme terremoto, nonché addirittura da un’esplosione del Vesuvio.

Ma il danno coinvolge anche l’isola di Capri, che nelle parole della sensitiva finirà “sotto l’acqua”.

La profezia 2020 per l’Italia e i danni a Venezia, Milano e alla Toscana

Non solo Roma e Napoli, però. Anche Venezia – sempre secondo Nikki – avrà la sua dose di sfortuna, finendo di nuovo sommersa dall’acqua alta in un evento che causerà “milioni di dollari di danni”.

Per Milano, invece, parla di una chiesa che potrebbe crollare. E, per chiudere in bellezza, la Toscana potrebbe essere colpita da un terremoto.

C’è da precisare ovviamente che la sensitiva Nikki non sempre azzecca le sue previsioni e quindi, dato quello che ha detto sulle nostre città, speriamo vivamente che stavolta abbia preso un enorme granchio…

foto: Kikapress