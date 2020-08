Marco Mengoni si mostra su Instagram in versione pizzaiolo e Laura Pausini chiede una margherita: la reazione dei fan è esilarante

Tanti personaggi famosi stanno promuovendo l’Italia per le vacanze estive. D’altronde, in piena pandemia da Covid-19, viaggiare all’estero è piuttosto rischioso. E c’è anche chi, oltre a riscoprire le bellezze del nostro Paese, rispolvera pure le nostre tradizioni, anche gastronomiche. Ed ecco che Marco Mengoni, ad esempio, si trasforma in pizzaiolo per un giorno. I fan apprezzano e qualche collega azzarda un’ordinazione.

Marco Mengoni pizzaiolo, l’ordinazione di Laura Pausini

Il cantante si è mostrato sui social alle prese con la preparazione di una pizza. Eccolo davanti al forno mentre impasta e inforna, suscitando la curiosità dei fan.

Molti utenti hanno apprezzato la versione pizzaiolo di Marco Mengoni, rimanendo sorpresi dalla sua abilita, sebbene qualcuno gli faccia notare che la pizza non vada stesa col mattarello…

E tra i commenti, ne spuntano anche alcuni di altri Vip e colleghi. Come Laura Pausini che prenota una Margherita.

La reazione dei fan

L’ordinazione della cantante ha suscitato ilarità tra gli utenti, tutti curiosi di scoprire com’è stato poi il risultato finale. E c’è anche chi, riprendendo il post di Marco Mengoni pizzaiolo su Twitter, ha ironizzato sulla richiesta della Pausini. “Laura, mettiti in fila” ha cinguettato un utente, evidentemente desideroso di assaggiare la pizza del suo idolo.

Laura mettiti in coda 😂😂 pic.twitter.com/hJdyR0WzBP — Miky (@lamiky78) August 5, 2020

Marco non è il primo personaggio famoso che si mostra sui social mentre si destreggia tra forno e fornelli. Instagram è pieno di foto e video di star del mondo dello spettacolo che condividono – più o meno con successo – le loro personali ricette.

Barbara D’Urso, ad esempio, ci prova a prepararsi la cena da sola, ricevendo spesso ingenerose critiche. Anche Elisa Isoardi, appassionata di cucina, nei giorni scorsi ha preparato la confettura di ciliegie pure lei ha ricevuto un’ordinazione. Caterina Balivo le ha chiesto di metterne da parte un vasetto per la figlia che ne va matta.