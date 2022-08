Ilary Blasi, ‘magrezza inquietante’: la copertina del noto settimanale farà discutere?

Ilary Blasi è troppo magra? È dimagrita dopo la separazione da Totti? La foto pubblicata dal noto settimanale fa discutere il web

Ilary Blasi compare sulla copertina di un noto settimanale che spinge su quanto sia magra la conduttrice tv, specie dopo la separazione da Francesco Totti. Una situazione che innesca non poco le polemiche. Ma cosa sarà mai successo? La foto e il titolone pubblicato sono davvero così tanto gravi?

Ilary Blasi troppo magra? La foto e il titolone in copertina del noto settimanale fanno discutere

Andiamo con ordine e partiamo dal principio. Sulla copertina dell’ultimo numero di Diva e Donna compare Ilary Blasi, notevolmente dimagrita, con tanto di titolone che recita: “Dopo l’addio con Totti la sua magrezza è diventata inquietante. Il male oscuro di Ilary. Ora il suo fisico fa scattare l’allarme”.

Inutile dire quanto scalpore abbiano già fatto queste parole. Anche perché parlare di quanto sia magra Ilary Blasi, specie dopo la separazione da Francesco, è un tema molto delicato che ha causato numerosi attacchi al settimanale che ha pubblicato una copertina simile.

Il web contro le foto che giudicano il corpo delle VIP

Sul web si parla di valutazioni fatto ad occhio, sulla base dei chili, parlando di disturbi alimentari con leggerezza estrema. C’è chi addirittura accusa la testata di “sconfinare”.

In effetti, non è la prima volta che un settimanale italiano fa qualcosa di simile nei confronti di una VIP italiana. Vi ricordate di quando, lo scorso giugno, Nuovo pubblicò una copertina nella quale si sfoggiava una fotografia di Vanessa Incontrada in spiaggia mettendone in luce le curve?

Inutile dire che sul web in molti si stanno stancando di questo tipo di body shaming, che si parli dei chili in più di Vanessa Incontrada o di una Ilary Blasi che sembra essere invece troppo magra.

