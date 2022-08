Soleil Sorge, la stories sui disturbi dell’alimentazione: perchè l’ha pubblicato?

Soleil Sorge interviene sui social con un messaggio sui disturbi dell'alimentazione che si inserisce nel dibattito sulle 'devianze giovanili'

Sta facendo discutere una Instagram Stories pubblicata da Soleil Sorge sui disturbi dell’alimentazione. La celebre influencer ed ex concorrente del Grande Fratello Vip ha deciso di lanciare un messaggio social. Ma per quale motivo lo avrà fatto? C’è qualcosa che l’ha colpita in particolare?

Soleil Sorge: il messaggio sui disturbi dell’alimentazione

Andiamo con ordine. Soleil Sorge ha pubblicato una Instagram Stories completamente testuale, nella quale parla in maniera seria e precisa di disturbi dell’alimentazione.

“Un disturbo alimentare non si sceglie e chi si ammala non ha colpe – esordisce l’ex corteggiatrice di Uomini & Donne – Considerare i DCA devianze non solo è sbagliato ma provoca un’ulteriore stigmatizzazione e fa sentire chiunque abbia un disturbo del comportamento alimentare sbagliato“.

E poi continua: “Quindi ripetiamolo tuttə insieme, i disturbi del comportamento alimentare NON sono devianze e chi lo pensa, specie se si candida a guidare le politiche di un paese, aggiunge malessere al malessere“.

Soleil entra nel dibattito politico sulle ‘devianze giovanili’

Il messaggio di Soleil Sorge sui disturbi dell’alimentazione, dunque, si inserisce nel dibattito politico di questi giorni e, in particolare, a quanto sta avvenendo tra i due maggiori partiti italiani. Dopo Chiara Ferragni, anche ‘Stasi’ sembra entrare a modo suo nel dibattito politico.

Da un lato sul profilo Twitter di Fratelli d’Italia era comparso un messaggio (poi rimosso) che equiparava una serie di ‘devianze giovanili‘, mettendo nello stesso calderone problemi complessi come droga, tabagismo, ludopatia, autolesionismo, obesità, anoressia, bullismo, baby gang, hikikomori. Dall’altro, il leader del Partito Democratico Enrico Letta aveva fatto ancor più confusione proclamando un “viva le devianze!”…

Di sicuro, il messaggio di Soleil Sorge riesce a ad essere più pregnante e preciso di tanti messaggi politici, facendo luce su un problema della collettività nei cui confronti si è sempre mostrata molto sensibile.

Soleil sempre sensibile al tema: cosa fece nella casa del GF Vip

Molti si ricorderanno di quando, nella casa del GF Vip 6, Soleil Sorge si mostrò vicina ad Antonio Medugno, che aveva raccontato di avere problemi di alimentazione e di “staccarsi dal cibo” ogni volta che stava male.

“Sappi che in qualunque momento io ci sono – gli disse – ti aiuterò a distrarti, una partita a biliardo, parlare, quello che vuoi”.

La stessa cosa, Soleil l’aveva fatta anche nei confronti di Sophie Codegoni, sempre nella casa del GF Vip. L’ex tronista, infatti, mangiava pochissimo e fu proprio la Sorge a provare ad invogliarla a nutrirsi meglio e di più, in maniera molto affettuosa.

Il suo intervento sulle ‘devianze giovanili’ che tanto sta sconvolgendo il dibattito politico, dunque, non può che essere un messaggio che, al di là di ogni possibile schieramento di parte, assolutamente positivo ed apprezzabile.

