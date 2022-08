Ilary Blasi, dirà tutta la verità sulla separazione da Totti in tv? C’entra la sua amica Toffanin. Ecco dove e quando

Ilary Blasi potrebbe essere la prima ospite di Verissimo 2022-2023 e raccontare da Silvia Toffanin la sua verità sulla separazione da Totti

La separazione tra Ilary Blasi e Francesco Totti ci sta tenendo da settimane con il fiato sospeso: la conduttrice de L’Isola dei Famosi, però, sembra essere ad un passo dal rivelare pubblicamente e ufficialmente la sua verità sulla questione. E per farlo sembra proprio che abbia deciso di affidarsi ad un’amica di vecchia data.

Ilary Blasi a Verissimo per dire la verità sulla rottura con Totti?

Andiamo con ordine e partiamo dal principio. Secondo il settimanale Nuovo, l’ormai ex coppia formata dall’eterno capitano della Roma e dalla conduttrice televisiva sarà al centro di una puntata di Verissimo, che dovrebbe ricominciare ad andare in onda a partire da settembre 2022.

Sarà il salottino condotto da Silvia Toffanin il luogo eletto da Ilary Blasi per raccontare tutta la sua verità sulla rottura con Francesco Totti. Almeno stando a quanto riportano alcune voci autorevoli di gossip.

Il rapporto speciale tra Ilary e Silvia Toffanin

D’altronde, non è un mistero che tra Ilary Blasi e Silvia Toffanin ci sia un rapporto speciale, un’amicizia che va avanti da ben prima che la conduttrice conoscesse e poi sposasse Francesco Totti. Le due erano infatti tra le ‘letterine‘ del quiz Passaparola, condotto da Gerry Scotti. A quei tempi risale dunque il loro legame.

Tra le altre cose, Silvia Toffanin ha mostrato già in passato una sensibilità sulle questioni di cuore della sua amica e collega. Quando qualche mese fa si è cominciato a parlare di una presunta rottura tra Ilary e Francesco Totti, fu proprio lei ad ospitare la Blasi per smentire in diretta e dire la verità sulla questione (poi non rivelatasi tale). E anche ultimamente, con il gossip impazzito di fronte alla notizia della separazione, Verissimo è stato uno dei programmi più discreti a riguardo.

Questo tatto sarà premiato con la prima ospitata post-rottura di Ilary Blasi?

