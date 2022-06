Vanessa Incontrada, giallo sulla foto in costume da bagno sulla rivista: è lei o non è lei?

Sta facendo discutere una foto di Vanessa Incontrada in costume da bagno comparsa sulla prima pagina di una rivista: è davvero lei?

Sta facendo discutere la pubblicazione di una foto in costume di Vanessa Incontrada sulla copertina di una nota rivista di gossip. Tra commenti indignati e accuse di fake, sui social se ne vedono di ogni tipo. Ma quale sarà la verità su questa vicenda. Sarà davvero l’attrice e storica conduttrice di Zelig quella in prima pagina?

La foto in costume di Vanessa Incontrada che fa indignare i fan

Andiamo con ordine. Sul settimanale Nuovo, è comparsa una fotografia di Vanessa Incontrada in costume da bagno con tanto di commento: “In spiaggia nella sua Follonica, Vanessa Incontrada sfoggia il bikini“. La stessa foto compare in prima pagina, relegata in una colonna laterale, con il commento “Esclusivo. Vanessa Incontrada. Prima estate da Single“.

Fin qui nulla di strano, se non fosse che sul profilo Instagram di Riccardo Signoretti, direttore della rivista, si è scatenato il caos… Questo perché la donna in copertina, visibilmente in carne, potrebbe non essere lei.

“Mettere questa foto in prima pagina,con la finzione di far passare tutt altro messaggio. Che Vergogna“, ha scritto una persona sotto la foto. E un’altra fa eco: “Vergogna! Mettere una foto del genere in copertina per sottolineare o kg in più“.

In molti però segnalano che la foto potrebbe essere un fake: “Ha messo una storia l’altro giorno ed era in formissima. Che caduta di stile…”. E qualcun altro scrive direttamente: “Non è Vanessa!”

La foto più recente dell’attrice spagnola: ecco il suo stato di forma

In effetti, anche se (kg in più o in meno) la bellezza di Vanessa Incontrada è sempre unica, molti fan hanno fatto notare che quella foto in costume pubblicata da Nuovo potrebbe essere un vero e proprio fake. Anche perché, a quanto pare, l’attrice spagnola è attualmente in piena forma.

Quasi ogni giorno, pubblica una Instagram Stories mentre si allena o in post allenamento e solo qualche giorno fa ha postato una sua foto durante la corsa, completamente diversa da quella che appare sulla copertina del settimanale! Basta fare un raffronto!

Photo Credits: Kikapress, Instagram