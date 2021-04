Mara Venier insegna a Sabrina Ferilli come utilizzare Instagram, ma nel farlo commette un errore: 'Ho fatto un casino'. Cosa è successo

Potrebbe sembrare una scena del film Genitori VS Influencer invece è stata una puntata di Domenica In. Mara Venier ha spiegato come si pubblicano le foto su Instagram a Sabrina Ferilli, ma ha commesso un errore e la gaffe è divenuta esilarante.

Come dicevamo ospite della puntata di Domenica 18 aprile del salotto di Mara Venier è stata Sabrina Ferilli. Parlando di social, l’attrice ha ammesso sinceramente di non essere capace ad utilizzarli e quindi ha una persona di fiducia che cura e gestisce i suoi account. Zia Mara a questo punto è intervenuta dicendo che è semplice e ha insegnato a Sabrina come pubblicare ad esempio una foto.

“È semplice, vai su Instagram, qui c’è la nostra foto, vai avanti e poi ora ci scriviamo ‘noi ci amiamo’ e adesso ti taggo” Mara Venier

Tutto apparentemente chiaro e corretto, se non fosse che la foto non appariva sul profilo ufficiale dell’attrice perché il tag era sbagliato. Sui social il pubblico ha subito fatto notare la gaffe, con Davide Maggio che indica a Mara Venier il profilo corretto.

“Ho fatto un casino – afferma Venier appena si accorge dell’errore – quello che ho taggato non è il profilo di Sabrina, adesso aggiusto tutto”.

Un momento esilarante e divertente, reso tale anche dal fatto che nessuno dei presenti è stato in grado di risolvere velocemente l’errore.

