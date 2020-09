Elodie, lo schiaffo a Marracash nel ristorante e scappa via piangendo: cosa è successo alla coppia di fidanzati

Tra Elodie e Marracash ci sarebbe stato un litigio con tanto di schiaffo e fuga dal ristorante. Ma sarà vero tutto questo? Cosa sarà successo?

Una delle coppie più amate della musica italiana è quella formata da Elodie e Marracash: fidanzati dal 2019, tra i due ci sarebbe stato un litigio con tanto di schiaffo e fuga dal ristorante dell’ex cantante di X Factor. Ma sarà vero tutto questo? E cosa sarà successo di preciso?

LEGGI ANCHE — Elodie, ecco come è cambiata dai suoi esordi ad oggi

Marracash ed Elodie: litigio con schiaffo al ristorante?

Andiamo con ordine. La questione è stata messa in luce da Deianira Marzano, che ha ricevuto diverse segnalazioni riguardo ad un litigio con schiaffo incluso tra Elodie e Marracash

A quanto pare, nel mese di agosto la coppia era in Sicilia in un noto ristorante di Giardini Naxos. La cantante avrebbe letto un messaggio e poi, estremamente arrabbiata, avrebbe stampato uno schiaffo sulla faccia di Marracash, uscendo in lacrime dal ristorante.

Una vicenda curiosa, della quale però è emerso davvero poco nel gossip e, soprattutto, della quale non ci sono filmati né fotografie, ma solo qualche testimonianza.

Marra ed Elodie stanno ancora insieme, ma il loro gesto fa storcere il naso ai fan

Qualunque cosa sia successa ad agosto tra Marracash ed Elodie (schiaffo incluso), sembra però ampiamente superato. Come si evince dalle loro ultime Stories i due sono attualmente in vacanza a Venezia, dove si sono concessi un romantico pomeriggio in barca. Tutto molto bello e interessante, se non fosse per un gesto che ha fatto storcere il naso a moltissimi fan…

Nelle Storie di Instagram, infatti, si vede chiaramente Marracash che stappa una bottiglia di champagne, facendo il botto e facendo finire il tappo in acqua. Una moda, quella degli stappi in mare, molto frequente d’estate e nel corso delle gite in barca, ma che può avere un impatto ambientale più serio di quanto si pensi a causa dei tappi (di sughero, ma anche di plastica) che finiscono in acqua.

Foto: Kikapress