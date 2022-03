William Hurt, mondo Marvel in lutto: addio al divo premio Oscar

La scomparsa di William Hurt: un lutto enorme per il mondo del cinema, che ha perso l'attore del MCU e premio Oscar nel 1986

All’età di 71 anni ci ha lasciato William Hurt, attore statunitense interprete di innumerevoli ruoli memorabili, tra i quali quello del generale Thaddeus ‘Thunderbolt’ Ross nel Marvel Cinematic Universe.

Lutto per il cinema mondiale: a 71 anni ci ha lasciato William Hurt, interprete di Thaddeus 'Thunderbolt' Ross nei film del Marvel Cinematic Universe.

La notizia della sua morte – avvenuta il 13 marzo 2022 – è stata confermata da Gerry Byrne, attore, collega e soprattutto amico di William Hurt. ‘Cause naturali‘ hanno riportato le agenzie di stampa internazionale, sebbene fosse noto che l’attore era affetto da anni da un tumore alla prostata in stato terminale, dal 2018 già metastatizzato alle ossa.

Non solo Marvel: la strepitosa carriera di William Hurt

I più giovani si ricordano di William Hurt per le sue interpretazioni di Thaddeus ‘Thunderbolt’ Ross in numerosi film del Marvel Cinematic Universe: L’incredibile Hulk, Captain America: Civil War, Avengers: Infinity War, Avengers: Endegame e Black Widow, sua ultima apparizione al cinema nel 2021.

Hurt è stato però anche attore di teatro e interprete di numerose pellicole di successo, guadagnandosi numerose nomination agli Oscar, vinti nel 1986 come Miglior attore protagonista per Il bacio della donna ragno.

Ha inoltre lavorato con grandissimi registri come Woody Allen (Alice, 1990), Wim Wenders (Fino alla fine del mondo, 1991), Franco Zeffirelli (Jane Eyre, 1996), Stephen Spielberg (A.I. – Intelligenza artificiale, 2001), Sean Penn (Into the Wild, 2007) e Ridley Scott (The Host, 2013).

