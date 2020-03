Roma, Ristorante Livello1: piatti di pesce serviti a casa

Ristorante Livello1 a Roma: il punto di riferimento per la cucina di pesce nella Capitale

La pescatoria di Livello 1 è sensibile alla situazione attuale ed è vicina a tutti i clienti.

Per questo ha attivato un servizio a domicilio che permette di ordinare piatti freschi della gastronomia e gustarli tra le mura di casa.

PRESENTA IL NUOVO MENU ESTIVO

Nato da un’idea di Emilia Branciani e Claudio Montingelli, il ristorante Livello1 all’Eur rappresenta un riferimento nella Capitale per chi vuole gustare i veri sapori del mare.

I proprietari del ristorante Livello1 Emilia Branciani e Claudio Montingelli, tre anni dall’apertura, portano avanti con cura e dedizione la loro attività ristorativa divenuta un punto di riferimento per la cucina di pesce a Roma: “Questo luogo è nato dalla grande passione per la cucina di mare e per un sacro rispetto della materia prima, altamente selezionata” specifica Emilia Branciani.

Il menù di Livello 1 ideato dallo chef Mirko Di Mattia è una scoperta continua: ogni giorno sulle tavole del ristorante vengono presentati nuovi piatti secondo la volontà del mare e la fantasia dello chef.

Tra le ultime creazioni dello chef Mirko Di Mattia ecco The Breakfast, una tazza ripiena con zabaione, cacao cremoso al caffè e mascarpone da gustare con Deja Vu, un rum speziato con amaretto, caffè e cioccolato.

Freschi e invitanti i sorbetti che variano a seconda della frutta di stagione e i cremosi come il “Pistacchio, mandorle e lamponi ghiacciati”.

Da Livello1, oltre alla pasta fatta in casa, si produce anche una selezione di pane, focacce e grissini realizzati con un impasto di lievito madre lievitato per oltre 24 ore.

L’offerta del ristorante Livello1 è arricchita dalla grande attenzione riservata alla scelta dell’olio extravergine di oliva per la creazione dei piatti. A pranzo è stato ideato un menù degustazione che varia giorno per giorno, di tre portate ad un prezzo ad hoc, una soluzione ideale per chi vuole fare un business lunch di qualità.

Per la carta dei vini, eccellenza e ricerca sul territorio sono gli aspetti principali tenuti in considerazione dal Direttore Andrea Lombardo. La cantina di Livello1 offre infatti una ricca scelta di etichette italiane ed estere frutto di un’attenta ricerca. Piccoli e grandi nomi, Champagne e Cru di Borgogna, dai bianchi ai rossi passando per i rosé, la carta dei vini di Livello1 ben si coniuga con i piatti di pesce della cucina per offrire un’esclusiva e completa esperienza enogastronomica.

LIVELLO1, IL LOCALE



A tutti gli effetti la cucina del ristorante Livello 1 è a Km0 visto che i piatti di pesce che arrivano sulla tavola sono preparati con la materia prima proveniente dalla Pescatoria – la pescheria annessa ma separata al locale -, rifornita quotidianamente solo con il pesce dei mari locali, una garanzia per fornire una cucina attenta alla qualità e alla stagionalità. Dal respiro moderno, il ristorante Livello1 è arredato in modo elegante e finemente ricercato dalla scelta delle luci alla mise en place.

Un ambiente accogliente e luminoso, contraddistinto da colori naturali, con la predominanza degli elementi di terra e di acqua. Livello1 si caratterizza per una cucina a vista, separata dalla sala da una grande vetrata decorata con rami marini dalla quale si può vedere il lavoro che viene svolto in cucina.

Livello1

Via Duccio di Buoninsegna, 25 (EUR Serafico)

00142 Roma

Tel. 06 5033999

Email: info @ristorantelivello1.it

www.ristorantelivello1.it

Facebook.com/ristorantelivello1

Instagram@ristorantelivello1

Cena: aperto tutti i giorni tranne la domenica e il lunedì.

Pranzo: aperto tutti i giorni tranne il lunedì.