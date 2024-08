Plenitude, Società Benefit controllata da Eni, si conferma main sponsor e fornitore di energia per La Vuelta 2024.

Sponsor di svariati festival dell’estate 2024 – dal Primavera Sound al Festivalle, da The Island Fuze Tea a Opera Festival –, Plenitude è per il terzo anno consecutivo main sponsor de La Vuelta. La Società Benefit controllata da Eni rinnova, infatti, il suo impegno a sostegno di una delle competizioni ciclistiche più prestigiose al mondo. Oltre a questo, l’azienda si distingue come Energy Partner ufficiale, garantendo la ricarica dei veicoli elettrici che accompagneranno i ciclisti lungo il percorso della gara.

Giunta alla sua 79ª edizione, La Vuelta 2024 prenderà il via il 17 agosto da Lisbona, attraversando Spagna e Portogallo per 21 tappe e un percorso di 3.265 chilometri. Fino a concludersi a Madrid l’8 settembre. In questo contesto, Plenitude non solo fornirà energia per i veicoli elettrici della gara, ma rafforzerà anche il suo ruolo di sponsor della prestigiosa Maglia Bianca, riservata al miglior giovane ciclista di ogni tappa.

Foto da Ufficio Stampa

La Maglia Bianca, introdotta nella competizione nel 2019, è diventata un simbolo del talento emergente nel mondo del ciclismo, avendo vestito alcuni dei nomi più promettenti. Iniziativa che riflette l’impegno di Plenitude nel sostenere le nuove generazioni, promuovendo valori fondamentali nello sport come dedizione, costanza e passione.

E anche quest’anno, Plenitude sarà affiancata dal leggendario ciclista spagnolo Óscar Freire nel ruolo di ambasciatore dell’azienda durante La Vuelta 2024. Grazie a questa collaborazione, Plenitude offrirà ai fan l’opportunità di incontrare Freire in ogni tappa della competizione, rafforzando il legame tra l’azienda e gli appassionati di ciclismo.

Inoltre, al termine di ogni tappa, i follower dell’account ufficiale X de La Vuelta potranno partecipare a un concorso per vincere la targa della bicicletta del vincitore di giornata, autografata dallo stesso campione. Un modo innovativo per coinvolgere il pubblico.

Energy for each stage: valorizzazione del patrimonio rurale spagnolo

Quest’anno, la collaborazione tra Plenitude e La Vuelta va oltre la semplice sponsorizzazione, con il lancio del progetto Energy for each stage. Questa iniziativa mira a mettere in luce il patrimonio rurale della Spagna attraverso una serie di eventi con le comunità locali. Plenitude ha selezionato cinque villaggi lungo il percorso, dove verranno realizzati cortometraggi che cattureranno l’energia e l’entusiasmo delle persone durante il passaggio della corsa. Questi filmati saranno proiettati in stile cinema all’aperto nei campi sportivi locali, conosciuti come frontones.

Al termine de La Vuelta, tutto il materiale raccolto verrà trasformato in un documentario, che sarà disponibile sul sito web di Plenitude e sui canali social ufficiali. Il tutto per sottolinea l’idea che in ogni angolo della Spagna esiste un’energia unica, pronta per essere scoperta e condivisa con il mondo.

Immagini da Ufficio Stampa