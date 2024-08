La 29ª edizione di No Borders Music Festival si è appena conclusa con un grande successo di pubblico e una line up incredibile.

Giunge al termine la 29ª edizione di No Borders Music Festival, uno dei festival più longevi del panorama musicale italiano. Il pubblico, come al solito, ha reagito nel migliore dei modi: le presenze sono state di oltre ventimila persone nel corso delle sei date. Svoltosi dal 20 Luglio al 4 Agosto nel contesto del Tarvisiano (UD) di una location unica come i Laghi di Fusine, con artisti del calibro di Morcheeba, Goran Bregović, Thievery Corporation, Kruder & Dorfmeister, Mannarino, Selton, Manu Chao, Brunori SAS, Jan Garbarek Group featuring Trilok Gurtu.

«È stata un’edizione indimenticabile che ci ha regalato molte soddisfazioni e certifica la qualità del lavoro svolto nel corso degli anni. – commenta Claudio Tognoni, Direttore del Consorzio Turistico del Tarvisiano e ideatore di No Borders Music Festival – No Borders Music Festival è sempre più una garanzia per il pubblico e per gli artisti, che si ritrovano in contesti naturali spettacolari per assistere a dei live che non hanno paragone rispetto ai concerti più tradizionali. Parallelamente alla musica, il tema della sostenibilità anche quest’anno è stato centrale per noi, grazie ad un afflusso ai concerti a piedi o in bicicletta. Siamo davvero contenti di aver regalato ricordi unici a tutto il pubblico che ha condiviso con noi le emozioni di questi tre weekend».

No Borders Music Festival e Ein Prosit Tarvisio – Summer Edition 2024

Successo anche per Ein Prosit Tarvisio – Summer Edition 2024, rassegna enogastromica stellata che punta a reinterpretare prodotti della tradizione attraverso le competenze di rinomati chef italiani e internazionali. Numerosi gli ospiti di questa edizione che ha visto la partecipazione di Matteo Poggi (Ristorante Al Cambio – Bologna), Roberto Pintadu (Ristorante Bifrò – Torino) e Maksut Askar (Ristorante Neolokal – Istanbul), Matias Perdomo (Ristorante Contraste – Milano) e Inaki Bolumburu (Ristorante Contrast – Amsterdam), Yoji Tokujoshi (Ristorante Bentoteca – Milano), Michele Lazzarini (Ristorante Contrada Bricconi – Oltressenda Alta BG) e Prateek Sadhu (Masque Restaurant – Mumbai), Chiara Pavan, Francesco Brutto (Venissa – Mazzorbo) e Masahiro Homma (Osteria Giorgione – Venezia).

Appuntamento al 2025 per la 30esima edizione di No Borders Music Festival!

Foto di Omar Breda e Fabrice Gallina