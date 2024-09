Antonio Giuliani, Fabrizio Colica, divulgatori influencer e scena off nella stagione 2024/2025 del Nuovo Teatro Orione: parola ai direttori

Il Nuovo Teatro Orione riparte ufficialmente con la nuova stagione 2024/2025, dal titolo esplicativo “Oltre – Nuovi confini”, presentata con un opening party lo scorso 19 settembre. La più fitta e variegata mai annunciata all’Orione, con 14 spettacoli di cui 4 produzioni originali, più di 150 artisti coinvolti tra anteprime nazionali e format innovativi che vanno incontro a tutti i gusti e tutte le età, tra performance inedite e creator che per la prima volta escono dalla dimensione digital per salire sul palco.

I tre direttori artistici, Carlo Oldani, Claudio Romani Politi e Gabriele Figus, sono consapevoli della grande rivoluzione che il quartiere Appio Latino si appresta a sperimentare. Oldani ha spiegato: “Andiamo oltre quello che un semplice teatro può fare. Vogliamo superare la famosa quarta parete: con il foyer inauguriamo un nuovo spazio aperto al pubblico per poi tornare sul palco con grandi spettacoli e anteprime, una prima nazionale mai avuta come Compagni di Scuola”.

Nuovo Teatro Orione: tante novità in arrivo con Oltre – Nuovi confini

Claudio Romano Politi ha aggiunto: “L’Appio Latino non è un quartiere ma una città e questo teatro – che nasce negli anni ’50 – è sempre stato un punto di riferimento della zona, è una memoria storica”. Gabriele Figus ha infine sottolineato il ruolo cruciale di Scena,un foyer tutto rinnovato che per tre giorni a settimana (lunedì, martedì e mercoledì) diventerà un social club, un locale aperto a tutti con la giusta atmosfera e una sua programmazione inedita fatta di arte, musica, talk, performance attoriali e tanti altri eventi: “Uno spazio dove conoscere persone, scoprire nuovi talenti del mondo artistico, culturale, teatrale e musicale e dove fare comunità”.

La proposta culturale multi sfaccettata del Nuovo Teatro Orione vede fra i titoli più attesi “Arancione”, al via il 2 novembre, spettacolo scritto, diretto e interpretato da Fabrizio Colica, protagonista con il fratello del duo comico “Le Coliche”: questo è solo il primo appuntamento di una stagione che punta sulla produzione di nuovi format, come il live podcast #nofilter, dove intervistatrice (la speaker di RDS Francesca Romana D’Andrea) e ospite si siedono in abiti da casa nel salotto dell’Orione e parlano di tutto senza filtri (fra le prime ospiti, l’attrice e comica Angelica Massera) e su esperienze inedite, come il particolarissimo Food Ensemble, una performance live di musica e cucina da vivere come un concerto e da gustare come una cena, sul palco e per pochi fortunati.

Torna con grande entusiasmo sul palco anche Antonio Giuliani, che ha un legame di lunga data con il Nuovo Teatro Orione, sul cui palco a gennaio porterà lo spettacolo “Ho fatto 30… faccio 31”.

Foto: madoproductionroma