L’evento inaugurale di Estate al MAXXI si terrà il 19 giugno 2024 alle ore 18:30, presso il piazzale del MAXXI -Via Guido Reni, 4a, Roma. Ingresso libero fino a esaurimento posti

Parte il 19 giugno l’Estate al MAXXI, Museo Nazionale delle Arti del XXI Secolo, con un evento dedicato all’opera di Danilo Bucchi: l’artista romano, che espone dal 2003 ed ha portato le sue opere in giro per il mondo, da Tokyo a New Delhi, da Singapore a Buenos Aires, presenta al MAXXI la sua ultima opera, il libro fotografico “Oltretutto”.

Leggi anche: Danilo Bucchi inaugura Estate al MAXXI con ‘Oltretutto’: un viaggio tra fotografia e disegno

“Oltretutto” è un libro d’artista in cui l’autore esprime il proprio punto di vista sul ritratto: un lavoro complesso che ha coinvolto Bucchi per quasi dieci anni e ha dato vita a un catalogo ragionato – edito da DRAGO – in cui l’artista va oltre, uscendo dalla dimensione fisica delle gallerie e degli spazi per approdare alla forma editoriale, dove a parlare sono i disegni degli altri, accostati ai ritratti fotografici realizzati dallo stesso artista.

A cura di Achille Bonito Oliva, “Oltretutto” contiene i ritratti di scrittori, registi, attori, stilisti, musicisti, curatori, direttori di musei e volti sconosciuti, incontrati per le strade di Roma, Milano, Berlino, Parigi, New York e Tokyo e invitati ad esprimersi attraverso il linguaggio del disegno, dando vita a un libro d’arte in cui lo sguardo va oltre il ritratto, va Oltretutto.