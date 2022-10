“Dc League of Super – Pets” svelati i primi 10 minuti in anteprima

Lillo e Maccio Capatonda sono le voci di due supereroi in "Dc League of Super - Pets". Ecco i primi 10 minuti di film in anteprima

Redazione - - Ultimo aggiornamento

Dopo essere stato presentato con successo all’ultima edizione del Giffoni Film Festival, DC League of Super-Pets, dal 4 ottobre arriva in Home Premiere Digitale per Warner Bros. Home Entertainment. Il nuovo film diretto da Jared Stern vede tra le voci italiane quella di Lillo che presta la propria voce a Krypto Superdog e Maccio Capatonda che doppia Asso il Bat-Segugio. “DC League of Super-Pets”: sinossi Gli inseparabili migliori amici Krypto Superdog e Superman condividono gli stessi superpoteri e combattono fianco a fianco il crimine nella città di Metropolis. Quando Superman e il resto della Justice League vengono rapiti, Krypto deve convincere un improvvisato gruppo di animali domestici composto da Asso il Bat-Segugio, MP la panciuta maialina, Merton la tartaruga e Chip lo scoiattolo, a gestire i loro poteri appena scoperti ed aiutarlo a salvare i supereroi. Regia: Jared Stern

Sceneggiatura: Jared Stern e John Whittington basata sui personaggi DC e Superman, creato da Jerry Siegel e Joe Shuster.

Prodotto da: Patricia Hicks, Dwayne Johnson, Dany Garcia, Hiram Garcia e Jared Stern.

Produttori esecutivi sono John Requa, Glenn Ficarra, Nicholas Stoller, Allison Abbate, Chris Leahy, Sharon Taylor e Courtenay Valenti. Foto: ufficio stampa Warner Bros. Italia