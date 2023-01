‘Darby Harper: consulenza fantasmi’, intervista a Chosen Jacobs e Asher Angel

Chosen Jacobs e Asher Angel ci raccontano i loro personaggi in 'Darby Harper: consulenza fantasmi', disponibile su Disney+.

Darby Harper: consulenza fantasmi, film originale targato 20th Century Studios, è disponibile da venerdì 27 gennaio su Disney+. La pellicola è una teen comedy soprannaturale che racconta la storia di una studentessa del liceo che lavora in nero come messaggero spirituale.

Dopo aver vissuto un’esperienza di pre-morte da piccola, Darby Harper (Riele Downs) ha acquisito la capacità di vedere le persone defunte. Come conseguenza, è diventata introversa e si è isolata dai suoi compagni di liceo, preferendo passare il tempo a consigliare gli spiriti solitari che hanno affari in sospeso sulla terra. Ma tutto cambia quando Capri (Auli’i Cravalho), la reginetta del gruppo più esclusivo della scuola, muore inaspettatamente in uno strano incidente con la piastra per capelli, causando inevitabilmente l’annullamento del suo imminente Sweet 17. Capri, tuttavia, implora Darby dall’altra parte di intervenire e di convincere i suoi amici a organizzare la festa come previsto. Per placare l’ira della diva non morta, Darby deve uscire dall’esilio che si è autoimposta e reinventarsi, trovando così una nuova gioia nella terra dei vivi.

Nel cast troviamo anche Chosen Jacobs e Asher Angel: i due attori interpretano personaggi molto diversi tra loro, ma ugualmente affascinanti. «Per me – ci dice Chosen – è stato interessante e divertente esplorare la libertà di Alex. È un personaggio veramente libero! Vede la vita dal suo punto di vista e non accetta compromessi per la popolarità o per essere accettato. Ama veramente se stesso ma in modo umile. E, da essere umano voglio crescere in questo modo. Perché è sicuramente un super potere».

«Su James, penso che essere popolare al liceo lo riguardi più sotto alcuni aspetti. – dice Asher – Perché è un ragazzo genuino, ma c’è più profondità di quella apparente. È un musicista, scrive canzoni ma credo che in realtà si interessi agli altri e alle persone intorno a lui. È molto fragile e vive questo arco che vedrete nel film e che penso lo renda unico. Approfondire questo aspetto è stato divertente».

Chiediamo ai due attori con chi vorrebbero chiacchierare se avessero il potere di parlare con i morti: una domanda che li ha messi un po’ in difficoltà. «Con Walt Disney. – risponde Chosen – Mi piacerebbe parlarci e capire come ha creato questo impero di creatività e intrattenimento». «Io dico Elvis – aggiunge Asher – per capire come vivrebbe tra le nuove generazioni. Ma è difficile competere con una risposta come Walt Disney, lo ammetto».