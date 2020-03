Amici: Valentin, video e parole compromettenti. Cacciato da Amici a seguito di un'uscita decisamente fuori luogo. Un video lo incastra.

Amici: Valentin, video e parole compromettenti

Sono ragazzi, sono giovani e spesso sono “ribelli”, come tanti loro coetanei. Ma essendo in prima serata in tv, ed essendo idoli di adolescenti e loro esempio, non possono permettersi di mostrarsi in atteggiamenti strafottenti, maleducati e irrispettosi.

È così che Valentin, concorrente (ormai ex) di Amici di Maria de Filippi in quello che per sempre ricorderemo come l’anno del coronavirus, si è visto cacciare dalla trasmissione a seguito di un’uscita decisamente fuori luogo.

Amici, Valentin mandato via da De Filippi?

Il ballerino, in polemica con la trasmissione, aveva annunciato che sarebbe andato via qualunque fosse stato l’esito della sfida che lo aspettava. Maria De Filippi, orgogliosa del suo longevo format, ha quindi reagito mandando via il ventiduenne, lasciando così spazio a chi più di lui voleva mettersi in gioco e arrivare fino alla fine.

LEGGI ANCHE: — Ora spunta fuori anche quel problema di soldi legato a Valentin e alla sua partecipazione ad Amici: la cifra che vuole avere il ballerino

Fin qui, poche polemiche. Quelle sono arrivate a seguito della pubblicazione su Dagospia di un video rubato, in cui vengono svelati imbarazzanti retroscena di Amici.

Nel video, appare Valentin alle prese con lo studio della prossima coreografia in compagnia di Natalia Titova.

Non abbiamo ballerini, non abbiamo la sala grande, non abbiamo un caz**. Non abbiamo niente. Se non abbiamo una coreografia forte, potente…

Natalia Titova, dal canto suo risponde

Perché non abbiamo una coreografia forte e potente? La facciamo forte e potente No, anche la canzone non è potente. È questa la canzone? Non è giusta questa. Possiamo chiedere solo di tagliare la musica alla fine? Ho bisogno di tagliare la musica, questa fa cag**e

Incalza lui.

Un atteggiamento strafottente, che sui social ha scatenato attacchi non contro il ragazzo ma, soprattutto, contro la stessa De Filippi

”QUESTA MUSICA FA CAGARE” – SU DAGOSPIA IL VIDEO INEDITO CON LE SCENEGGIATE DI VALENTIN, IL BALLERINO SPOCCHIOSO PRIMA CRITICA LA STRUTTURA, POI LA COREOGRAFIA DELLA MAESTRA TITOVA, POI LA MUSICA, E INFINE LA TOCCA… #amici19 https://t.co/WOneAcQMOR — Giuseppe Candela (@GiusCandela) March 17, 2020

Fortunatamente, dopo poche ore, sono arrivate sui social le scuse ufficiali del ballerino