Sanremo 2022 prima puntata: il cachet di Amadeus e cast

Settantaduesima edizione di Sanremo in arrivo: qual è lo stipendio del conduttore e del cast della prima serata? Tutti i dettagli

E’ tutto pronto: Sanremo 2022 sta per iniziare e tra qualche ora il sipario dell’Ariston si aprirà, che lo spettacolo abbia inizio. La settantaduesima edizione sembra essere quella della rinascita, rivoluzionaria e a tratti trasgressiva.

Alla conduzione per la terza volta consecutiva c’è di nuovo Amadeus che ogni sera sarà affiancato da persone diverse, Fiorello sarà presente il 1 e il 5 febbraio.

Sanremo 2022, il cachet degli ospiti della prima puntata

Come ogni anno le polemiche riguardanti il Festival di Sanremo non mancano mai, da mesi ormai non si parla d’altro. C’è chi non riesce a fare a meno di fare riferimento ai soldi spesi per portare avanti un evento del genere.

In effetti le spese, per rendere tutto perfetto ogni anno, sono evidenti e necessarie e sono in tanti a chiedersi quale sia il guadagno del conduttore Amadeus e degli ospiti delle varie serate.

Secondo quanto si legge sul web, i compensi non sono più quelli di una volta ma chi viene chiamato per parteciparvi deve ritenersi fortunato. In primo luogo Amadeus, per il terzo anno si ritrova alla guida del Festival e a quanto pare per la direzione artistica il guadagno si aggira tra i 500 e i 600mila euro.

A seguire i comici che faranno da cornice allo spettacolo, vale a dire Fiorello e Checco Zalone: potrebbero ricevere circa 50mila euro a puntata.

Sul palco per la prima serata del Festival vedremo la co-conduttrice Ornella Muti. Sarà lei ad accompagnare il presentatore e a dare inizio allo spettacolo del 2022. Per tale lavoro, sono previsti circa 25mila euro.

Gli artisti della prima puntata

I cantanti che si esibiranno nel corso della prima serata sono:

Achille Lauro

Yuman

Noemi

Gianni Morandi

La Rappresentante di Lista

Michele Bravi

Massimo Ranieri

Mahmood e Blanco

Ana Mena

Rkomi

Dargen D’Amico

Giusy Ferreri

FOTO: @KIKAPRESS