Dopo la storia con Alex Belli arriva a Sanremo 2023: Amadeus la porterà all’Ariston?

L'ex di Alex Belli, Mila Suarez, si candida a partecipare al Festival di Sanremo 2023. Amadeus ascolterà il suo appello?

Il Festival di Sanremo 2023 è uno degli obiettivi di tantissime persone, non solo cantanti e musicisti ma anche altre figure del mondo dello spettacolo: è il caso di Mila Suarez, ex compagna di Alex Belli, che lancia un appello ad Amadeus per salire sul palco dell’Ariston.

Mila Suarez, da Alex Belli a Sanremo 2023? Il desiderio della modella

Andiamo con ordine. Modella ed ex compagna di personaggi come Alex Belli e Fabrizio Corona, Mila Suarez è stata una delle concorrenti del Grande Fratello 16, una ex corteggiatrice di Eugenio Colombo ad Uomini e Donne e parte del cast de La Pupa e il Secchione Show 2022.

In una recente intervista al settimanale Ora, ha rivelato di avere un sogno nel cassetto (ma anche una valida alternativa nel caso in cui non si dovesse realizzare).

“Il mio sogno è quello di partecipare a Sanremo – ha raccontato – o, in alternativa, mi piacerebbe partecipare a L’Isola dei Famosi“.

Mila Suarez farà la valletta al Festival di Sanremo?

La sua idea, a quanto pare, è quella di andare a fare la valletta nella kermesse musicale più attesa dell’anno… peccato che il suo appello ad Amadeus potrebbe finire inascoltato soprattutto per un motivo: ormai da anni le vallette non calcano più il palco dell’Ariston, con le figure femminili che vanno ora a fare le co-conduttrici…

“Sono Mila Suarez e non più la compagna o ex di qualcuno“, ha aggiunto ancora in riferimento alle sue storie, come quelle con Alex Belli o la il breve flirt con Gianmarco Onestini a La Pupa e il Secchione Show: basterà tutto questo a portarla verso il Festival di Sanremo?

Photo Credits: per gentile concessione dell’ufficio stampa Endemol Shine Italy