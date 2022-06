Sanremo 2023, Pierpaolo Spollon come co-conduttore sul palco dell’Ariston? Non sarebbe una pessima idea

Pierpaolo Spollon potrebbe essere un co-conduttore di Sanremo 2023 accanto ad Amadeus: cosa spunta dopo l'annuncio di Chiara Ferragni

Chiara Ferragni è stata annunciata da Amadeus come co-conduttrice del Festival di Sanremo 2023, aprendo al giubilo dei suoi fan ma anche a una serie di polemiche e ad un’altra idea un po’ bizzarra ma dall’effetto sicuro: potrebbe essere Pierpaolo Spollon un altro dei personaggi che affiancheranno il direttore artistico? Sembra non essere una cattiva idea.

Chiara Ferragni affiancherà Amadeus sul palco dell’Ariston per Sanremo 2023. Dal web arriva una provocazione: potrebbe Pierpaolo Spollon essere un altro dei co-conduttori della kermesse musicale più attesa d’Italia? Photo Credits: Kikapress

Sanremo 2023: Pierpaolo Spollon co-conduttore del Festival?

Andiamo con ordine e partiamo dal principio. Per chi non lo sapesse, Pierpaolo Spollon è un attore 33-enne di un certo successo, apprezzato dal pubblico per le sue interpretazioni nelle fiction di casa RAI, come “La porta rossa”, “L’allieva”, “Che Dio Ci Aiuti” e soprattutto “Doc – Nelle tue mani” accanto a Luca Argentero e Matilde Gioli.

Un successo talmente grande che lo aveva fatto soprannominare “La Chiara Ferragni degli ospedali milanesi“.

Ebbene, in occasione dell’annuncio di Amadeus riguardo alla moglie di Fedez, proprio Spollon ha ripreso il suo soprannome, twittando un messaggio che recita: “Chiara Ferragni co-conduttrice di Sanremo 2023… quindi, Amadeus…”

I fan di Spollon bombardano Amadeus: lo vogliono sul palco dell’Ariston

Un’idea lanciata là ma che piace moltissimo ai fan dell’attore, che hanno subito cominciato a riempire Amadeus di messaggi riguardanti Spollon. In tanti lo vogliono sul palco dell’Ariston a co-condurre Sanremo in virtù delle sue tante qualità artistiche…

Su Instagram e Twitter non si contano i messaggi per un attore simpatico, bello e idolo del web. Un vero e proprio mail-bombing che potrebbe colpire nel segno. Anche perché, diciamolo francamente, vedere Pierpaolo Spollon come co-conduttore di Sanremo 2023 non sarebbe affatto una cattiva idea!

