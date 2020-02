Durante una diretta radiofonica in esterna, una persona insulta Achille Lauro ma Mara Venier lo difende: "Dategli il valium"

Prima si spoglia, poi si traveste. Achille Lauro sta facendo parlare di sé non tanto per la canzone in gara e per la cover scelta per la terza serata, quanto per gli outifit che ha sfoggiato sull’Ariston. Critiche molto feroci sul web gli sono arrivate soprattutto dopo la prima esibizione a Sanremo, quando è rimato sul palco con una tutina attillata, sembrando nudo. Ma a difendere Achille Lauro ci pensa Mara Venier che contro gli hater non le manda di certo a dire.

Mara Venier difende Achille Lauro

La conduttrice veneta era ospite proprio insieme al controverso cantante a Rai Radio 2. Qualcuno, dalla folla presente in piazza da dove trasmette l’emittente radiofonica ufficiale del Festival, ha criticato aspramente Achille Lauro e Mara Venier si è infuriata.

“Rilassati, figlio mio. A ripijate, amore della Zia. Dategli il valium” ha urlato incoraggiata dall’ovazione del pubblico.

La scena è stata accompagnata dalla celebre colonna sonora di Rocky, a sottolineare lo spirito battagliero della conduttrice, che ha anche invitato il soggetto in questione a raggiungerli sul palco. “Ma ti devi calmare, non devi essere aggressivo” gli ha detto.

La reazione del web

Inutile dire che la presa di posizione di Mara Venier ha mandato in visibilio i fan della signora della domenica. Sul web, sono in tanti a inneggiare alla sua performance: “Mara Venier ha smattato contro uno che ha urlato ‘vergognati’ a Lauro, mi sento malissimo” osserva qualcuno su Twitter.

MARA VENIER CHE DIFENDE ACHILLE LAURO ✈️✈️✈️✈️ ZIA MARA SEI TUTTI NOI ✈️✈️✈️✈️ #Sanremo2020 pic.twitter.com/OAfPSDiZXh — eri WALLS ◟̽◞̽ (@IouisthirIs) February 6, 2020

“Il tizio che ha urlato ad Achille Lauro insulti a microfono spento è il classico codardo del web che insulta quando nessuno può sentirlo perché poi arriva qualcuno come Mara Venier che lo affronta e ci mette 9 minuti ad esprimere la sua ca**o di idea, parac**o” ha aggiunto un altro utente.

Insomma, pare che Achille abbia conquistato il cuore della Zia.