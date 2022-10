Ellie Goulding annuncia il nuovo album ‘Higher Than Heaven’

Ellie Goulding ha svelato titolo e data di uscita del suo quinto album di inediti 'Higher Than Heaven', disco nel quale promette di dare la propria visione della musica pop moderna

A due anni dal precedente progetto discografico Ellie Goulding annuncia il nuovo album Higher Than Heaven. Il quinto disco di inediti è previsto per il prossimo 3 febbraio 2023, ma è già disponibile per il pre-order. Ad anticipare l’album sono i singoli Easy Lover pubblicato a luglio e Let it Die, presentato nelle scorse ore in concomitanza con l’annuncio del disco. Come se non bastasse la popstar ha recentemente collaborato con Alok e Sigala per il brano All By Myself, già in rotazione radiofonica.

Le collaborazioni nel nuovo album

In Higher Than Heaven Ellie Goulding promette di mostrare la propria visione della musica pop moderna. Al suo fianco in questo nuovo progetto ci sono nomi del calibro di Greg Kurstin (Sia, Maggie Rogers, Elton John), Jessie Shatkin (Charli XCX, Years & Years. E ancora Koz (Sam Ryder, Madonna, Dua Lipa) e Andrew Wells (Halsey, Yungblud).

Il 10° anniversario di Halcyon

Nel frattempo Ellie Goulding ha festeggiato il decimo anniversario del secondo album Halcyon, numero 1 in classifica nel Regno Unito e rimasto nella top 100 per oltre due anni. Per celebrare l’anniversario, l’artista ha pubblicato digitalmente un nuovo progetto: Halcyon Nights. La parte 1 è l’album originale e la parte 2 comprende tracce bonus dell’era Halcyon, tra cui sei canzoni mai rese disponibili in streaming fino ad ora.

Ellie Goulding e l’impegno sociale

Al di là della carriera musicale, Ellie Goulding è un‘attivista e filantropa di lunga data e utilizza la sua piattaforma per coinvolgere i giovani in questioni globali. Nel 2017, la Goulding è stata insignita del New Voices Award delle Nazioni Unite. In riconoscimento del suo più ampio attivismo, è diventata ambasciatrice per l’Ambiente delle Nazioni Unite. All’inizio di quest’anno, alla popstar è andato il premio TIME100 Impact Award e poco dopo ha annunciato di essere ambasciatrice del WWF.

Foto: Ufficio Stampa Universal Music