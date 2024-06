Angelina Mango vola al primo posto con il nuovo album ‘poké melodrama’, mentre la coppia Tony Effe & Gaia guida la chart singoli. Le Top Ten della settimana.

‘Poké melodrama’ di Angelina Mango è l’album in vetta alla Top of the Music 23/2024 che segnala i dischi più venduti e ascoltati in Italia dal 31 maggio al 6 giugno. Il nuovo disco della giovane cantautrice scalza, quindi, dal vertice ‘La Divina Commedia (Deluxe) di Tedua – questa settimana sul secondo gradino – e si porta a casa anche il primo posto nella Top Ten album che raccoglie i dati di vendita dei formati fisici (CD, vinili e musicassette). A completare il podio settimanale, stabile in terza posizione, ‘ICON’ di Tony Effe.

New entry anche al quarto posto, dove troviamo Madman con ‘Lonewolf’ che precede ‘Ferite’ di Capo Plaza (quinto), ‘Altrove’ di Ultimo (#6) e ‘Radio Sakura’ di Rose Villain (#7). A chiudere la Top Ten album della settimana ‘I nomi del diavolo’ di Kid Yugi, ottavo, ‘Hit Me Hard and Soft’ di Billie Eilish, in nona posizione, e ‘L’angelo del male’ di Baby Gang (#10).

Top 10 album settimana 23/2024

poké melodrama – Angelina Mango (NEW) La Divina Commedia (Deluxe) – Tedua ICON – Tony Effe Lonewolf – Madman (NEW) Ferite – Capo Plaza Altrove – Ultimo Radio Sakura – Rose Villain I nomi del diavolo – Kid Yugi Hit Me Hard and Soft – Billie Eilish L’angelo del male – Baby Gang

Con un salto di ben nove posizioni rispetto a una settimana fa, il singolo estivo Sesso e Samba di Tony Effe & Gaia balza al primo posto e domina la Top of the Music dedicata ai brani (download + streaming). Resiste sul podio, poi, Come un tuono di Rose Villain & Guè (#2) mentre il nuovo inedito di Fedez & Emis Killa Sexy Shop esordisce in terza posizione.

Al quarto posto Paprika di Ghali, seguito da Beatrice di Tedua & Annalisa (quinti) e da un’altra new entry della settimana. Si tratta di 30°C di ANNA che debutta al sesto posto della chart singoli precedendo Gata Only di Floyymenor (#8), 100 messaggi di Lazza (#9) e Miu Miu di Tony Effe, a chiudere la Top Ten 23/2024.

Top 10 singoli settimana 23/2024

Sesso e Samba – Tony Effe & Gaia Come un tuono – Rose Villain feat. Guè Sexy Shop – Fedez & Emis Killa (NEW) Paprika – Ghali Beatrice – Tedua feat. Annalisa 30°C – ANNA (NEW) Gata Only – Floyymenor 100 messaggi – Lazza Miu Miu – Tony Effe

