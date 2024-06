È subito prima posizione per il nuovo progetto di Tedua che debutta in vetta nella chart album e porta ben quatto tracce in Top Ten singoli. Le classifiche della settimana.

Previsioni confermate. ‘Paradiso – La Divina Commedia Deluxe’ di Tedua debutta al primo posto nella classifica degli album più venduti e ascoltati in Italia dal 24 al 30 maggio. Il nuovo progetto del rapper conquista la vetta anche nel comparto fisico (CD, vinili e musicassette) e svetta anche nella Top of the Music FIMI/Gfk dei singoli. Insieme a Tedua, sul podio degli album, troviamo poi ‘Altrove’ di Ultimo (#2) e ‘ICON’ di Tony Effe, medaglia di bronzo.

La chart degli ultimi sette giorni prosegue quindi con ‘Ferite’ di Capo Plaza (stabile in quarta posizione) che precede ‘FRA’ di Gigi D’Alessio, new entry al quinto posto. È Top Ten al debutto anche per Holden, il cui progetto ‘Joseph’ guadagna il sesto posto alla prima settimana seguito da ‘Hit Me Hard and Soft’ di Billie Eilish (#7).

‘Radio Sakura’ di Rose Villain è ottavo seguito da ‘L’angelo del male’ di Baby Gang e ‘I nomi del diavolo’ di Kid Yugi che chiude la week 22 in decima posizione.

Top 10 album settimana 22/2024

La Divina Commedia (Deluxe) – Tedua Altrove – Ultimo ICON – Tony Effe Ferite – Capo Plaza FRA – Gigi D’Alessio (NEW) Joseph – Holden (NEW) Hit Me Hard and Soft – Billie Eilish Radio Sakura – Rose Villain L’angelo del male – Baby Gang I nomi del diavolo – Kid Yugi

LEGGI ANCHE: — I-Days Milano, Tedua primo italiano headliner di due concerti: «Darò tutto me stesso»

Ondata di novità anche nella Top Ten dedicata ai singoli (download + streaming) dove Tedua compare con quattro brani dal nuovo album. L’artista è al primo posto con il duetto insieme ad Annalisa, Beatrice, e piazza in terza posizione la traccia Mare calmo. Quindi, il brano Jolly Roger feat. Izi, Bresh, Disme & Vaz Tè raggiunge il quinto posto mentre Kill Bill è settimo.

Nelle posizioni rimanenti troviamo, quindi, Come un tuono di Rose Villain & Guè (#2), Paprika di Ghali (#3) e 100 messaggi di Lazza (sesto). Gata Only di Floyymenor scende di due gradini e questa settimana si attesta all’ottavo posto precedendo L’ultima poesia di Geolier & Ultimo (#9) e la new entry Sesso e Samba di Tony Effe & Gaia.

Top 10 singoli settimana 22/2024

Beatrice – Tedua feat. Annalisa (NEW) Come un tuono – Rose Villain feat. Guè Mare calmo – Tedua (NEW) Paprika – Ghali Jolly Roger – Tedua feat. Izi, Bresh, Disme & Vaz Tè (NEW) 100 messaggi – Lazza Kill Bill – Tedua (NEW) Gata Only – Floyymenor L’ultima poesia – Geolier & Ultimo Sesso e Samba – Tony Effe & Gaia (NEW)

Immagini da Ufficio Stampa