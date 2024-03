Il nuovo album di Tony Effe vola subito alla guida della classifica album, nella quale spiccano anche Vasco Brondi e AC/DC. Le Top Ten della settimana.

Nuova Top of the Music FIMI/Gfk con gli album e i singoli più venduti nel nostro paese durante l’ultima settimana (dal 15 al 21 marzo 2024). Ed è debutto al vertice per ‘ICON’, il nuovo album di Tony Effe che scalza dalla prima posizione ‘Nei letti degli altri’ di Mahmood (questa volta quarto) e precede ‘I nomi del diavolo’ di Kid Yugi, secondo. Terza medagliata della week 12 è Rose Villain, con ‘Radio Sakura’, stabile rispetto a sette giorni fa.

Quinta posizione, quindi, per ‘X2VR’ di Sfera Ebbasta (+1) seguito da ‘E poi siamo finiti del vortice’ di Annalisa (#6) e ‘Un segno di vita’ di Vasco Brondi (settimo), seconda new entry in Top Ten. Si procede, poi, con l’album omonimo dei ‘Club Dogo’ (ottavo), ‘Back in Black (50th Anniversary) degli AC/DC e, al decimo posto ‘Il coraggio dei bambini – Atto II’ di Geolier.

Top 10 album settimana 12/2024

ICON – Tony Effe (NEW) I nomi del diavolo – Kid Yugi Radio Sakura – Rose Villain Nei letti degli altri – Mahmood X2VR – Sfera Ebbasta E poi siamo finiti nel vortice – Annalisa Un segno di vita – Vasco Brondi (NEW) Club Dogo – Club Dogo Back in Black (50th Anniversary) – AC/DC (NEW) Il coraggio dei bambini Atto II – Geolier

LEGGI ANCHE: — ‘La Buona Novella’ secondo i Perturbazione: «Ogni tanto il tempo è galantuomo»

Passando, quindi, alla chart singoli (download + streaming) sono pochi i cambiamenti in Top Ten, soprattutto nella metà alta della chart. 100 messaggi di Lazza si conferma alla guida seguito da Tuta gold di Mahmood e Sinceramente di Annalisa. I p’ me, tu p’ te di Geolier è, invece, al quarto posto prima di Rose Villain e la sua Come un tuono feat. Guè.

La noia di Angelina Mango si piazza in sesta posizione e precede la new entry Pillole di Tony Effe, Sfera Ebbasta & Geolier. Tripletta di chiusura con Casa mia di Ghali (#8), CLICK BOOM! di Rose Villain (nona) e infine Honey di Tony Effe, Lazza & Capo Plaza.

Top 10 singoli settimana 12/2024

100 messaggi – Lazza Tuta gold – Mahmood Sinceramente – Annalisa I p’ me, tu p’ te – Geolier Come un tuono – Rose Villain feat. Guè (NEW) La noia – Angelina Mango Pillole – Tony Effe, Sfera Ebbasta & Geolier (NEW) Casa mia – Ghali CLICK BOOM! – Rose Villain Honey – Tony Effe, Lazza & Capo Plaza (NEW)

Foto da Ufficio Stampa