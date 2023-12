Si ferma alla Semifinale la corsa di SETTEMBRE a ‘X Factor 2023’, disponibile l’inedito ‘Lacrime’.

Si è fermata alla Semifinale, giovedì 30 novembre, la corsa di SETEMBRE a X Factor 2023 nella squadra di Dargen D’Amico. Il giovane cantante è stato, infatti, eliminato a un passo dall’ultimo Live in una puntata che ben tre eliminazioni. A contendersi il titolo restano, quindi, gli Stunt Pilots, SARAFINE, Maria Tomba e Il Solito Dandy.

Ma la Semifinale ha permesso a tutti i ragazzi ancora in gara di presentare i propri inediti (dal 1° dicembre con Warner Music), dopo la manche iniziale insieme all’Orchestra di X Factor. Ben 22 elementi sul palco hanno reso le performance degli artisti in gara uniche e suggestive.

Cover singolo da Ufficio Stampa

SETTEMBRE, per l’occasione, ha intonato Bohemian Rhapsody dei Queen, per poi portare sul palco il nuovo singolo Lacrime, un pezzo nostalgico, autentico e privo di fronzoli. La traccia affronta il tema delle mancanze, della nostalgia e della rassegnazione di fronte al persistere di persone nella nostra mente, anche quando fisicamente non sono più presenti.

La canzone si focalizza sulla fragilità, senza paura di essere giudicata, e rappresenta chiaramente i sentimenti di Andrea nei confronti di una persona che non è più con lui, incapace o riluttante a dirgli: ‘t’ vogli ben ogni notte’.

Non resta che aspettare giovedì 7 dicembre per conoscere il vincitore di #XF2023. Super ospite della finale alla X Factor Arena Gianni Morandi, reduce da un tour di grande successo. L’appuntamento è quindi per su Sky e in streaming su NOW, in simulcast anche in chiaro su TV8.

Chi è SETTEMBRE

21 anni, è uno studente che ama e canta pop. La sua passione per la musica si fa sentire sin da subito: quando ha 6 anni, il piccolo Andrea (Settembre è il suo vero cognome) inizia a frequentare corsi di danza, seguiti – qualche anno dopo – dal canto, per studiare il quale si iscrive in una accademia nella quale può approfondire i vari stili canori e raffinare la tecnica vocale. A 12 anni iniziamo le prime composizioni; pochi anni dopo escono alcuni singoli tra cui Su, con cui partecipa e vince il Festival Show 2018. Parallelamente al percorso canoro, decide di aprire un canale YouTube e un profilo TikTok che conta più di 940 mila followers.

Nel 2020 escono i suoi nuovi brani Soli insieme e Bum bum; nel 2022 è finalista di “Deejay on stage” organizzato da Radio Deejay. SETTEMBRE è napoletano doc, e mette tutta la sua napoletanità nelle sue performance, tanto da creare un genere a parte.

Foto di Virginia Bettoja / Cover singolo da Ufficio Stampa