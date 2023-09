Arriva in radio e digitale venerdì 15 settembre ‘Blu Ghiaccio Travolgente’, brano di Tommaso Paradiso che anticipa il nuovo album ‘Sensazione stupenda’.

Tommaso Paradiso torna in radio con un nuovo brano, Blu Ghiaccio Travolgente, in rotazione radiofonica e sulle piattaforme digitali dal 15 settembre. Scritto da Paradiso e prodotto da Matteo Cantaluppi, il singolo si presenza come una ballad in cui si ritrova l’inconfondibile malinconia del timbro compositivo di Tommaso Paradiso.

Cover da Ufficio Stampa WFY

Questo disco l’ho scritto per te, versi del brano che sono una dedica e insieme una promessa, quella di esserci sempre, anche distanti l’uno dall’altra. Ogni volta che ti senti persa, anche quando non ci sarò /quando questo mondo ti sta crollando addosso/ vola con la nostra musica lontano, nel Blu Ghiaccio Travolgente.

Il singolo anticipa il nuovo lavoro di Tommaso Paradiso, un disco intimo, profondo, rappresentativo di uno degli autori italiani contemporanei che meglio interpretano le emozioni. Secondo lavoro in studio della carriera solista di Tommaso, ‘Sensazione stupenda’ conterrà anche i singoli Viaggio Intorno Al Sole e Amore Indiano, usciti nel corso del 2023, oltre alla titletrack e al singolo in uscita.

Gli appuntamenti live

Tommaso Paradiso presenterà il nuovo album attraverso il SENSAZIONE STUPENDA PREMIERE TOUR (13 settembre – 5 ottobre), un giro nei pub di sette città italiane per un’esperienza immersiva. Quindi, dal prossimo novembre l’artista si esibirà nei palazzetti con il tour TOMMY 2023, prodotto e organizzato da Vivo Concerti.

Giovedì 16 novembre – Roma Palazzo dello Sport

Palazzo dello Sport Domenica 19 novembre – Napoli PalaPartenope

PalaPartenope Martedì 21 novembre – Bari PalaFlorio

PalaFlorio Sabato 25 novembre – Padova Kioene Arena

Kioene Arena Martedì 28 novembre – Assago (MI) Mediolanum Forum

Mediolanum Forum Sabato 2 dicembre – Catania PalaCatania

PalaCatania Mercoledì 6 dicembre – Torino Pala Alpitour

Cover da Ufficio Stampa WFY