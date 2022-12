Tedua, fuori il nuovo inedito ‘Lo-fi For U’: un omaggio alla ‘classe 2016’

Dopo una lunga attesa, Tedua torna a conquistare la scena musicale con il suo flow inconfondibile e pubblica il nuovo inedito 'Lo-fi For U'.

Dopo una lunga attesa, Tedua pubblica il nuovo inedito Lo-fi For U, disponibile da martedì 6 dicembre su tutte le piattaforme digitali.

Lo-fi For U, prodotto da Shune e primo brano di Tedua dopo un silenzio durato più di un anno dall’ultimo EP rilasciato, è il quarto episodio della serie Lo-fi iniziata nel 2020 in Vita Vera Mixtape, Vita Vera Mixtape: Aspettando La Divina Commedia e proseguita nel 2021 in Don’t Panic. La canzone è un omaggio agli artisti e amici conosciuti agli inizi di carriera e con i quali Tedua ha condiviso la strada verso il successo. È quella che può essere considerata a tutti gli effetti la classe 2016: Charlie Charles, Sfera Ebbasta, Ghali, Izi, Rkomi, Chris Nolan.

Il brano è una lettera dell’artista proprio ai protagonisti del celebre brano Bimbi, ora che hanno realizzato ciò che prima solo sognavano. Una riflessione su quanta strada sia stata fatta da ognuno di loro e su come i rapporti umani e la stima reciproca non siano mai sfumati, nonostante le carriere di ciascuno li abbia a volte allontanati. Lo-fi For U è un flusso di pensiero nostalgico in cui Tedua espone tutta la propria capacità di narrare storie, emozioni, pensieri con la sola potenza del flow della voce e di un beat.

LEGGI ANCHE: Tedua: «L’anima rap di Caravaggio»

Bimbi (doppio disco di platino), pubblicato nel 2017, è diventato una pagina importante della storia della trap italiana. Tedua, Sfera Ebbasta, Rkomi, Izi e Ghali si alternano sulla base di Charlie Charles in quello che è diventato un manifesto e punto di riferimento del genere con le voci dell’allora nuove leve, oggi tra i nomi imprescindibili della scena rap contemporanea.