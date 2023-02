Taylor Swift eletta da IFPI ‘Global Recording Artist’ 2022, ed è record

Nuovo premio IFPI per la cantautrice americana Taylor Swift che per la terza volta è ‘Global Recording Artist’. Non era mai successo.

Taylor Swift può aggiungere un altro record al suo personale palmarès già parecchio affollato di riconoscimenti prestigiosi. L’ultimo in ordine di tempo arriva da IFPI (organizzazione che rappresenta l’industria discografica nel mondo) che ha nominato la cantautrice Global Recording Artist 2022. È la terza volta che la superstar vince tale titolo, mettendo, così, a segno un primato nella storia del premio IFPI.

Grafica da Ufficio Stampa FIMI

La classifica tiene in considerazione l’intero corpus di opere e viene calcolata sulla base della performance mondiale durante l’anno nei formati digitali e fisici, dagli stream ai vinili. Presenza regolare nella IFPI Global Artist Chart, Taylor Swift di anno in anno ha conquistato piazzamenti importanti. Oltre al primo posto nel 2014 e nel 2019, è stata seconda nel 2021 dietro i BTS e nella Top 10 negli anni 2015, 2017 e 2020. L’uscita del suo ultimo album ‘Midnights’ nell’ottobre 2022 ha determinato il suo ritorno in vetta.

A completare il podio 2022 troviamo i BTS (secondi, terzo anno consecutivo nella Top 3 dopo le vittorie nel 2020 e nel 2021). Medaglia di bronzo, infine, per Drake con la sua quinta apparizione nella Top 3 dall’inizio della classifica. Ecco la Top 10 Global Recording Artists 2022

Taylor Swift BTS Drake Bad Bunny The Weeknd SEVENTEEN Stray Kids Harry Styles Jay Chou Ed Sheeran

Dalla Latin Music al K-POP, la fotografia della IFPI Global Recording Artist Chart

L’IFPI Global Recording Artist Chart riflette la varietà degli artisti che raggiungono il successo globale nell’industria di oggi. Ne è esempio la superstar portoricana Bad Bunny, arrivata al quarto posto. È il primo artista latino-americano a entrare nella Top 5 ed è la posizione più alta mai raggiunta per un artista che si esibisce prevalentemente in spagnolo.

Al nono posto, Jay Chou è diventato il primo artista taiwanese ad apparire nella classifica, grazie alla sua solida popolarità. Ed è stato anche un anno impressionante per la scena sudcoreana, con più artisti di qualsiasi altra nazionalità ad apparire nella Top 10 per la prima volta in assoluto. I BTS sono infatti stati raggiunti da SEVENTEEN e Stray Kids, rispettivamente al sesto e settimo posto.

La IFPI Global Recording Artist of the Year è l’unica classifica in grado di misurare accuratamente il consumo in tutti i formati (incluse le piattaforme streaming, gli album digitali e fisici, le vendite di singoli) in tutti i paesi. Il risultato è ponderato in base al valore relativo di ciascun metodo di consumo.

Foto Kikapress / Grafica da Ufficio Stampa FIMI