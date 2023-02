Simone Pittarello, in anteprima il video di ‘Di Miele e di Furia’

In anteprima su Funweek il video di 'Di Miele e di Furia', nuovo singolo del cantautore Simone Pittarello.

Si intitola Di Miele e di Furia il nuovo singolo di Simone Pittarello, terzo estratto dall’album Lo Sconosciuto. Il brano è tratto da una poesia alla quale il cantautore è fortemente legato, nella quale si narra di due amanti che non possono incontrarsi davvero se non per un solo momento – La fine della notte ed il nascere del giorno – che si incontrano per un attimo e poi svaniscono perdendo il loro centro.

Senza dubbio è uno degli episodi più poetici dell’intero album che vuole essere un viaggio tra i sentimenti umani, un lavoro di ricerca nell’intimo di ognuno di noi. Ad accompagnare la canzone un video live in studio in black and white, che lascia concentrare l’ascoltatore sul testo e sulla musica, donando dinamismo visivo. Oggi su Funweek vi proponiamo il video in anteprima.

Simone Pittarello, cenni biografici

Simone Pittarello, polistrumentista padovano, inizia la sua attività di musicista alla fine degli anni novanta come turnista e docente di batteria. Dal 2005 si dedica alla composizione di brani inediti come autore/compositore SIAE. Collabora negli anni con numerose formazioni di varia impronta. Dal 2009 inizia l’attività di docente di canto, parallelamente a quella di musicista/cantante. Si alternano negli anni diverse collaborazioni discografiche e nel 2013 partecipa a Milano alle finali del concorso nazionale Note d’Autore (Premio Angelo Carrara) dove si aggiudica tre premi su quattro tra quelli in palio. L’anno successivo, il suo disco autoprodotto Esco un attimo (album del 2014 registrato e suonato totalmente in solitaria nella sua casa), viene nominato per il Premio Tenco da una commissione di critici specializzati.

A seguito della vittoria del Premio Note d’Autore realizza nel 2015 un EP di 4 brani editi per Universal Music Italia e Palbert Music, sotto la supervisione di Klaus Bonoldi. Dopo un periodo di alcuni anni dedicati alla produzione di nuovi album con le band Recattivo e Il Coro del Giardino dei Marmi, torna alla produzione solista con l’album Lo Sconosciuto, composto da 11 nuove tracce inedite che vedranno la luce grazie alla collaborazione con Sorry Mom!.