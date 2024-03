Riparte con una nuova stagione ‘Red Bull 64 Bars’, la sfida creativa con un’unica regola: creare 64 misure di puro rap senza ritornelli. Il testo di Rhove.

Al via la nuova stagione di Red Bull 64 Bars, che ospita come primo protagonista il rapper Rhove con un brano prodotto da MADFINGERZ. Il brano segna la ripartenza del format musicale più famoso di Red Bull, attesissimo dagli appassionati del mondo rap e non solo. E come sempre la regola del gioco è solo una: creare 64 misure di puro rap senza ritornelli.

Le 64 barre di Rhove prod. MADFINGERZ si inseriscono appieno nello spirito del format, che riporta il rap alle sue origini. Un’arena in cui i protagonisti più in voga della scena hip hop, MC e beatmaker, sono chiamati a collaborare per la realizzazione di un brano inedito. Già disponibile su Red Bull Droppa, la traccia mostra l’abilità di Rhove di districarsi su un ricco tessuto sonoro, con un cambio inaspettato di beat.

Foto da Ufficio Stampa

Il testo è il racconto serrato, che non lascia pause per riprendere fiato, della vita e della personalità dell’artista. Giovane rapper di provincia che in pochi anni è riuscito a conquistare la scena musicale italiana grazie alla sua voglia di riscatto, la sua tenacia e il desiderio di farcela.

“Con questo Red Bull 64 Bars volevo mostrare un mio lato musicale che in molti non hanno visto, quello delle barre. – dice il rapper. “Sono cresciuto con questa roba e volevo mettermi in gioco, dimostrando di saper rappare”.

Il testo

Aspe Bro

Giusto ieri stavo scrivendo il 64 barre

Wesh la zone

Rhove!

Walkie Talkie,

pronto Rhove ci sei ancora, R?

quante notti ho scritto delle canzoni intere

a scuola studiavo i poli

Nomi, non ho detto i nomi alla poli

da bimbo volevo fare gli autografi

ora soffoco sotto un paio di tr***

Avevo i soldi in testa

Poi mi sono finiti in tasca

Cadevo e poi mi rialzavo

Col cazzo che resto a guardarti

Prima andavo in colonne con la P

Con la gente con la Zip degli zaini

Coi martelli rossi presi sui tram

Se ti picchio fra è colpa dei traumi

Fo fo tiki taka caramba

A Rho sono calabresi c’han la barba

Veneziano non ti passo la palla

Son di Rho se vuoi ti presto le palle

Farei ridere tutti i tuoi fan

E Fate ridere siete tutti funny

Fammi fuori che sei in tempo quest’anno

Fammi fuori che sei in tempo quest’anno

Avevo poche tute nell’armadio

Quelle vecchie son diventate scartabili

Avevo poche possibilità

Tu non puoi fare troppi movimenti errati

Mano a mano che contavo i soldi mi sono accorto che non valevano un cazzo

Piano piano entro a casa tua e mi riprendo tutto ciò che mi è stato sottratto

O – o ce ne abbiamo un’altra

Ecco, ora faccio spesa con i soldi della major

Ho un identikit che e occhiali e skimask nero

Sono real non metto i vestiti della Benetton

Abbiamo cambiato le regole nel rap game bro

Prima i rapper non muovevano un dito

Nemmeno per fare le scale, e invece ora flexano

Vorrei stare simpatico a tutti ma non riesco

Perché stai sul cazzo quando spacchi è normale bro

Andavo a scuola non avevo il cellulare bro

Due paia di scarpe bro si, ma di pittarello

Ho preso la provi, cosi gli ho messo un anello

Noi siamo un esercito

Arriviamo su sei Ford§

Oke oke mamma è un pidocchio

Quello che mi dice le bugie come pinocchio

Da piccolino facevo le ballotte

Se continuavo così mi arrivavano due pallottole

Avevo così fame che ero fottutamente incazzato

Parlavo come mangiavo

Quindi non dicevo niente

La in sala, si, saltava la corrente

Ora ho 7 platini appesi sopra la parete

Mi ricordo ancora la faccia che aveva

Quel figlio di p*** dell’assistenza

Avevo davanti un palazzo di m***

Mi guardavan dentro se non chiudevo la tapparella

Faccia d’ange mi hanno sottovalutato

Avevo un viso gentile con un cuore di metallo

Popolari dalle popolari

Il disco quest’anno

A fine settimana trovi i feat in centro a Milano

Foto da Ufficio Stampa