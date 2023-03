Si intitola ‘Non Sarà Così Per Sempre’, il nuovo singolo di R3llo prodotto da Sthey. Oggi su Funweek in anteprima il video.

Si intitola Non Sarà Così Per Sempre il terzo singolo di R3llo. Nato da una riflessione interiore, il testo si sviluppa dando vita ad un vero e proprio flusso di coscienza. Nella canzone, prodotta da Sthey, R3llo descrive la sensazione di vuoto e di stranezza che prova ad oggi a seguito di questa esperienza a tratti mistica. Invitando se stesso a farsi coraggio, si esorta a prendere in mano la sua vita confidando che presto il suo malessere non farà più parte di lui. Volutamente concentrato sul testo, il brano è accompagnato da un lyric video creato da White Space Studio che ha curato anche registrazione, master e missaggio del pezzo.

Raoul Angelucci, in arte R3llo, nasce nel 2005. Sin da piccolo mostra interesse per la musica, finché nel 2021, all’età di 15 anni, gli viene regalata la sua prima chitarra acustica. Da lì inizia ad approfondire il suo interesse anche per altri strumenti come il pianoforte (strumento che sentiva spesso suonare dalla madre), l’ukulele, il saxofono. Inizia a scrivere testi su basi prodotte da lui, fino a quando non conclude il suo primo singolo Accanto A Me pubblicato nel maggio 2022. In seguito alla firma con Sorry Mom! pubblica il brano Non Voglio Più, seguito dall’ultimissimo Non sarà così per sempre.