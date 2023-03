In anteprima il video di ‘Questione di Fortuna’, il nuovo singolo di Luca Guadagnini Band e Neja in uscita il 31 marzo.

Venerdì 31 marzo 2023 esce su tutte le piattaforme digitali Questione di Fortuna, il nuovo singolo di Luca Guadagnini Band e Neja. Un nuovo progetto per Luca Guadagnini Band e Neja che – reduci dalle semifinali di Una Voce per San Marino 2023 – lanciano un brano ballabile e radiofonico che invita a vivere le relazioni con un po’ di coraggio anche quando non ci si sente all’altezza dell’oggetto del nostro desiderio. Perché in ogni caso, che sia Questione di Fortuna o no, sono un bagaglio esperienziale importante per guardare avanti, anche con un po’ di autoironia.

Le parole di Neja e Luca Guadagnini Band

«Arriviamo da due mondi differenti, ma abbiamo vissuto gli anni ’90 e 2000 insieme. C’eravamo conosciuti durante un tour nel 2004 e ci siamo ritrovati quasi vent’anni dopo. Lei è diventata famosa – dichiara Luca Guadagnini – soprattutto all’estero, mentre io oggi dedico il mio tempo e la mia musica, al sociale. Il mio obiettivo discografico è finalizzato, infatti, a sostenere il Bambin Gesù di Roma. Ringrazio Neja, che non aveva certo bisogno di me, ma ha accettato di buon grado il mio invito. Le semifinali di Una voce per San Marino sono già un traguardo importante ed essere arrivato fino a lì mi rende felice. Questione di Fortuna è una sorta di rinascita, una voglia di spensieratezza artistica, ma anche umana. Neja è una persona molto sensibile, sulla mia stessa lunghezza d’onda anche a riguardo al sociale e ci accomuna una grande passione per la musica».

«Sono molto contenta di aver avuto l’occasione di essere parte di questo progetto, potendo metterci anche del mio, scrivendone le parti in inglese. – aggiunge Neja – Un’unione particolare che ci ha permesso di mettere a confronto e fondere la mia attitudine per l’inglese e il suo cantato, con una fusione tra il rock e la dance, inusuale, ma sorprendente. Ho dovuto adattarmi ad un genere molto diverso, ma ho accettato volentieri una sfida che mi ha appassionata. Il risultato è un’amalgama tra l’italiano e l’inglese, il pop e qualche sonorità anni ’80, in un bel crossover. Un brano dove abbiamo portato tutta l’energia insieme alla voglia di guardare alle cose e alla vita con un pizzico d’ironia».

Il video di Questione di Fortuna

Il video, con la sapiente regia di Federico Taticchi e Fabio Cascione, vede protagonisti Neja, Luca e la Guadagnini Band (composta da Enzo Alberigi Fabrizio Menichelli Leandro Gaiardoni Gabriele Conti & DJ Set di Gabriel), in un corto intrigante e divertente girato al Caput Mundi The Mall – Roma.

La musica unisce e il rock anni ’90 di Luca, sposa la dance di Neja che ha fatto ballare generazioni intere con successi internazionali rendendola famosa in tutto il mondo. L’autore Saro Ingenieri aggiunge: «Sono un sognatore che parla con il sole come recita il testo di Questione di Fortuna, brano nato come sempre in modo istintivo, che parla d’amore e di come spesso, i ragazzi non si sentano all’altezza della ragazza che guardano con ammirazione, ma alla fine con un colpo di fortuna, osando un po’, talvolta le cose vadano diversamente. Un incoraggiamento a buttarsi nelle relazioni con la consapevolezza che, anche se dovesse andare male, non è una tragedia, ma qualcosa da dedicare a sé stesso e da vivere come una ennesima esperienza di vita».

Dal 2009 Luca Guadagnini & Band ha ideato Rock per un bambino, per la volontà di Luca di trasformare il dolore per la perdita della sua bambina Aurora, in una festa della musica per una raccolta fondi che si svolgerà anche quest’anno il 20 maggio presso il Pala Cesaroni di Genzano (Roma) a favore dell’Ospedale Pediatrico Bambin Gesù di Roma, evento a cui anche Neja parteciperà. I due artisti stanno lavorando con l’inseparabile Band di Luca, inoltre, ad un Tour estivo con cui faranno ballare le piazze italiane e che riserverà moltissime sorprese.