Ornella Vanoni torna con un nuovo brano, ‘Perduto’, presentato in anteprima live all’Arena di Verona. E dal 18 ottobre l’album ‘Diverse’.

Sul palco dell’Arena per lo show evento Power Hits Estate 2024 di RTL 1025, Ornella Vanoni ha scelto proprio la speciale cornice veronese per annunciare il suo ritorno discografico. Durante la serata, infatti, la cantante ha regalato al pubblico in anteprima il nuovo singolo, Perduto, disponibile da oggi su tutte le piattaforme digitali e in radio da venerdì 6 settembre.

Cover da Ufficio Stampa

Originariamente inciso nel 1992, Perduto – rivive oggi in una veste rinnovata grazie alla collaborazione con il dj e producer heysimo, nome d’arte di Simone Sproccati. “Perduto nasce come pezzo brasiliano di Marisa Monte su cui negli anni ‘90 ho scritto il testo in italiano”, spiega Vanoni. “È un brano che amo moltissimo e che ai miei concerti non manca mai. Pensando a quanto oggi la musica e i suoni siano cambiati, ho deciso di mettermi in gioco e tuffarmi nell’onda della modernità, lavorando ad un pezzo a cui sono molto affezionata per renderlo al passo con i tempi”.

LEGGI ANCHE: — Il Casbah Coffee Club di Liverpool, dove sono nati i Beatles, è su Airbnb

Ma non è l’unica novità. Con l’uscita di Perduto, Ornella Vanoni dà il via al countdown per il suo prossimo progetto discografico. L’album, intitolato ‘Diverse’, è in preorder e la sua pubblicazione è in programma per venerdì 18 ottobre con BMG. Sarà distribuito in formato digitale e in tre esclusive edizioni fisiche:

vinile RED Eco-friendly Limited Edition colorato e numerato

vinile Stars Limited Edition numerato e stellato

CD Deluxe.

La tracklist – ancora top secret – vede la collaborazione dell’artista con i migliori producer italiani insieme ai quali ha reinterpretato e registrato alcuni dei suoi maggiori successi.

Cover da Ufficio Stampa