I fan possono vivere la Beatlemania in cinque stanze all’interno del locale che ha ospitato le prime esibizioni dei Beatles: su Airbnb.

Airbnb offre un’occasione unica per tutti i fan dei Beatles (e non solo). Sarà infatti possibile soggiornare nel leggendario Casbah Coffee Club di Liverpool, il luogo in cui i Fab Four iniziarono il loro percorso dai The Quarrymen fino a diventare una delle più grandi band musicali del mondo. Il locale ha riaperto infatti le sue porte come Airbnb e dispone di cinque camere private, dalla Mccartney Suite alla Lennon Suite.

Aperto nel 1959 da Mona Best, la madre del batterista Pete Best, il Casbah è stato il luogo di nascita di quella che sarebbe diventata in seguito la Beatlemania. Prima dei giorni di Help! e All You Need is Love, il seminterrato fu teatro di 13 esibizioni della prima band di John Lennon, i Quarrymen, e oltre 40 spettacoli degli stessi Beatles.

Ora Pete Best ha trasformato il locale in un Airbnb, consentendo agli appassionati dei Beatles non solo di ripercorrere i passi dei loro idoli e scoprire i luoghi in cui hanno suonato, ma anche di dormire in cinque suite a tema Beatles, ognuna delle quali porta il nome di uno dei membri originali: Lennon, McCartney, Harrison, Stuart Sutcliffe e, naturalmente, Best stesso.

LEGGI ANCHE: Polly Pocket celebra 35 anni con una casa a grandezza naturale: tutti i dettagli

Le stanze sono state decorate con foto dei membri della band, poster e chitarre alle pareti, mentre il club nel seminterrato è rimasto fermo nel tempo, con le batterie ancora esposte e la famosa scritta John I’m back incisa sul soffitto. Che siate fan da sempre o che stiate riscoprendo ora la loro musica, il Casbah vi offre la possibilità di entrare nel cuore della storia di una delle band più iconiche di tutti i tempi. Pronti per questo viaggio? Prenotate ora su Airbnb.