L’icona degli anni Anni Novanta Polly Pocket diventa realtà in occasione del suo 35° compleanno: come prenotare il soggiorno nel ‘Cofanetto Vintage Pigiama Party’.

Polly Pocket™, mini bambola di casa Mattel icona degli Anni Novanta, prende letteralmente vita con una trasformazione epica. Per celebrare il suo 35° anniversario, infatti, l’iconica casa di Polly diventa una vera e propria dimora a grandezza naturale, pronta ad accogliere ospiti su Airbnb. Polly Pocket diventa, dunque, speciale host e invita i fan più affezionati a vivere un’esperienza unica nel celebre Cofanetto Vintage Pigiama Party.

“Non vedo l’ora di accogliervi per festeggiare il mio compleanno nel mio cofanetto più epico di sempre!”, sono le parole di Polly. “Ci divertiremo con un pigiama party davvero speciale nella mia città natale, Littleton, in Massachusetts, dove renderemo straordinario l’ordinario. Vi aspettano avventure incredibili, a partire dall’esplorazione del mio armadio, pieno di moda vintage, fino alle sorprese che ho nascosto in ogni angolo della casa. Sarà bellissimo!”.

Ma come sarà, dal vivo, la coloritissima casa? Costruita due piani, l’abitazione è alta quasi 13 metri in perfetto stile Polly Pocket, tra arredi e attività pensate per far vivere momenti magici. Durante il soggiorno è possibile esplorare il cofanetto scoprendo ogni angolo della casa e dedicarsi a una sessione di hair and make-up usando gli accessori vintage al vanity di Polly. Immancabile, poi, un pic nic con le merendine più iconiche degli Anni Novanta, direttamente dal frigorifero retrò.

E che dire, poi, del guardaroba di Polly? Gli ospiti potranno scegliere un abito e indossarlo per poi festeggiare o godersi un film nel comfort del salotto. O, ancora, potranno creare braccialetti personalizzati da condividere con le amiche. Infine, a pochi passi dalla casa, poi, si può scegliere di campeggiare nella tenda Action Park.

Come prenotare nella casa di Polly Pocket

Per chi ha sempre sognato di vivere una giornata nei panni di Polly Pocket, è possibile inviare una richiesta di prenotazione per uno dei tre esclusivi soggiorni di una notte nella casa di Polly. Le richieste possono essere inviate dal 21 agosto alle ore 15:00 CET fino al 29 agosto alle 08:59 CET a questo link. I soggiorni si terranno dal 12 al 14 settembre (fino a quattro persone) al costo simbolico di 89 dollari a persona, un tributo all’anno del debutto di Polly, il 1989. Gli ospiti dovranno organizzare il proprio viaggio di andata e ritorno verso Littleton, Massachusetts, USA.

E se non riuscissi a prenotare uno dei soggiorni notturni, dal 16 settembre al 6 ottobre, Polly aprirà le porte della casa per 21 esperienze diurne. Ogni esperienza può ospitare fino a 12 persone e permetterà di vivere un’avventura ‘a misura pocket’. Le richieste di prenotazione per queste esperienze possono essere inviate sempre dal 21 agosto alle ore 15:00 CET fino al 29 agosto alle 08:59 CET qui. Anche in questo caso, gli ospiti dovranno provvedere autonomamente al proprio viaggio verso Littleton.

