In arrivo nelle radio dal 27 ottobre, ‘Paola’ è già virale sui social e sta facendo vivere al giovane Nocta un sogno a occhi aperti. Ecco come è andata e chi è Paola.

“So che probabilmente questa canzone farà schifo”. Inizia così Paola (Mind the Gap/ distr. Ada Music), singolo di Nocta ft. Luk3 che a poche dal rilascio è diventata virale sui social. Già disponibile sulle piattaforme, e in radio dal 27 ottobre, il brano ha superato in duegiorni i 47.000 ascolti su Spotify collezionando 11.000 visualizzazioni su YouTube. Numeri che si moltiplicano superando i 5 milioni di views calcolando anche i contributi dedicati a Paola creati dagli utenti su Tik Tok. E nel momento in cui scriviamo siamo a quota 79,300 stream su Spotify e 17,300 visualizzazioni per il videoclip.

Cover da Ufficio Stampa

Ballad dal sapore young-pop, Paola è un flusso di coscienza che ha il tempo del sogno e racconta un modo di esserci,nonostante tutto. Sognandola di notte in notte, Nocta non rimane immobile nella friendzone a cui Paola ha relegato il loro rapporto e inizia a lavorare proprio sul brano per la cui stesura finale nella seconda strofa interviene Luk3.

“Vidi Paola per la prima volta quando avevo 16 anni”, ci racconta Nocta, vero nome Giulio Felicissimo. “Lei era lì con il suo fidanzato che non conoscevo e rimasi subito affascinato dalla bellezza di quella ragazza. Scoprii subito che avevamo delle amicizie in comune tramite una “storia” che pubblicò mia sorella ed io ero felice perché, grazie a quello, seppi chi fosse e come si chiamasse. Da lì, nel 2019, iniziai a seguirla su Instagram ma lei non ricambiò il follow forse perché fidanzata e quindi anch’io feci unfollow”.

LEGGI ANCHE: — Cosa ascolta la Generazione Z? Il report ‘Culture Next 2023’

“Passarono tre anni e, nel 2022, mi capitò di vederla in un’altra storia di amici comuni di Sorrento. A quel punto decisi di rimetterle il follow e lei, contraccambiò”, prosegue. “Un giorno decido di commentare una sua storia e da quel momento cominciammo a scriverci anche se le varie conversazioni erano portate avanti più da me che da lei e quindi capii che non teneva più di tanto a questo rapporto.

“Finché un giorno mi confida di esser tornata single ma di non aver voglia di iniziare altre storie. Dopo quella sua confidenza mi capita di sognarla! Sogno che finalmente ci vediamo e che lei vuole mettersi con me e, ovviamente, io con lei. E da quella notte, puntualmente, sognavo Paola tutte le notti”, confida ancora Nocta.

Dal sogno alla canzone virale

“Passano i mesi e un sabato sera, torno a casa, mi metto in camera e preso dall’entusiasmo inizio a comporre e avevo in testa una frase che faceva …che poi stanotte ti ho sognato Paola…io a te alla fine neanche ti amo”, ricorda il giovane. “Che poi non era amore ma era pura ossessione nei confronti di quella ragazza. Il tutto probabilmente anche dato dal fatto che quella sera avevo bevuto qualche bicchiere in più! Questa canzone l’ho composta con la paura e la timidezza di non essere accettato, di risultare una persona che si accollasse in maniera morbosa. Non volevo essere un peso e mi sentivo uno scemo”.

Foto da Ufficio Stampa

E la storia continua: “Passano settimane e, nel 2023, conosco Luk3 a Napoli e subito ho percepito un qualcosa di diverso in lui nonostante la sua giovane età (16 anni). Ho visto in lui una persona molto più pronta al mondo rispetto a me, molto più maturo della sua età. Una sera ci trovammo a Piana di Sorrento, lui prese la chitarra e accennammo Paola. Lui pubblicò il video su Tik Tok e in brevissimo tempo, fece 10mila views. Decisi di mettere lo stesso video nelle mie storie e decisi di taggare Paola. Lei mi rispose semplicemente con ‘…è il giorno più bello della mia vita. Non aggiungo altro se non, quest’estate verrò da te’”.

Lieto fine? Non proprio. “Qualche giorno dopo lei mi dice che si è nuovamente fidanzata. Da lì decisi di non scriverle più. Inizio a trovarmi sempre più spesso con Luk3, a fare dirette e ogni volta che facevamo Paola vedevamo un sempre maggiore interesse da parte di chi ci seguiva. Un video di Paola inizia a diventare virale, 100 mila, 500 mila, 1 milione fino ad arrivare attualmente a 1 milione e mezzo. Inizia a muoversi qualcosa di inspiegabile: nascono delle pagine fan su instagram, la curiosità di sapere chi è Paola, i miei vecchi singoli aumentano di stream”.

“A fine estate decido di chiamare la MindTheGap, la mia label – prosegue Nocta – e faccio presente di questo ‘strano e inaspettato movimento’. Inizia così la vera e propria produzione di Paola ma mi rendo conto che manca qualcosa: il feat di Luk3 all’interno del pezzo e lo voglio nel pezzo. Luk3 impazzisce all’idea e in zero secondi registriamo le voci”.

Il videoclip (con Paola)

“Una storia a parte invece è quella che riguarda il videoclip”, racconta quindi Giulio. “L’idea iniziale era quella di farlo girando a piedi tra le vie di Napoli. Mentre andavamo a girare il video, eravamo in macchina io, Luk e due amiche. Mettiamo Paola e mentre la canzone suonava in auto, ci rendiamo conto che quella sarebbe stata la location del video. A quel punto decisi di chiamare Paola e le dissi che il pezzo sarebbe stato finalmente pubblicato e che avrei voluto che lei stessa facesse parte del video. Lei accettò e venne con un’amica sul set”.

“Comunicai il tutto ad Angelo Capozzi il regista del video. Per festeggiare l’uscita di Paola pochi minuti prima della release sulle piattaforme digitali, io e Luk3 decidemmo di fare una live su Tik Tok: un successo. E da lì, ogni giorno, sento l’affetto del pubblico: ragazze che mi scrivono per raccontarmi la loro storia, le loro esperienze e in tante, che mi dicono, che si ritrovano nella mia storia. Ho risposto a tutte e a tutti… È un bel sogno e voglio continuare a sognare!”.

Chi è Nocta

Giulio Felicissimo, in arte Nocta, è nato a Sorrento (NA). Classe 2003, il suo nome d’arte deriva dal fatto che la sua composizione artistica è prevalentemente notturna. La musica ha sempre fatto parte della sua vita e col tempo si è avvicinato da autodidatta alla scrittura e alla composizione dei suoi pezzi. Nocta e Giulio convivono artisticamente e sono entrambi pezzi di un puzzle di emozioni e sentimenti, che vengono raccontati nella sua musica viscerale e intensa.

Partito dal freestyle e dalla strada, Nocta racconta nei suoi brani le sue origini, l’amore, la famiglia e le amicizie. Ma anche le ferite e le sofferenze. La vita quotidiana è la sua principale fonte di ispirazione. Attualmente, l’artista sta anche lavorando al suo primo album.

Foto da Ufficio Stampa