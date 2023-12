La band dei Nobraino torna con un nuovo singolo, ‘Fermentazione’, e annuncia il tour nei club da marzo 2024.

I Nobraino, la band di culto proveniente da Riccione, chiudono il 2023 annunciando un nuovo singolo e un tour nei club italiani. Il brano intitolato Fermentazione, caratterizzato da sonorità rock energiche, è già disponibile su tutte le piattaforme digitali e anticipa l’uscita del prossimo album prevista nei prossimi mesi.

Descritto come energico e coinvolgente, il brano racchiude tre minuti di musica che esplorano la più grande sbornia dell’universo: quella dell’uomo che, per arrivare al punto in cui si trova, deve necessariamente essere ubriaco. La canzone vuole essere una riflessione sulla natura intrinseca dell’umanità di brindare a se stessa, celebrando l’inevitabile e eterna ebbrezza di esistere.

Dopo il ritorno sulla scena live e discografica del 2023, i Nobraino confermano il loro legame con la musica dal vivo e il palco. La band ha, infatti, annunciato un tour che prenderà il via da marzo 2024, toccando i più importanti club italiani. Caratterizzato da un rock genuino e fresco, il concerto dei Nobraino promette un’esperienza potente e coinvolgente.

Di seguito le date (Baobab Music e Ethics di Massimo Levantini):

29 marzo Perugia – Urban Club

– Urban Club 31 marzo Cesena – Vidia

– Vidia 04 aprile Milano – Magazzini Generali

– Magazzini Generali 05 aprile Torino – Hiroshima Mon Amour

– Hiroshima Mon Amour 13 aprile Verona – The Factory

– The Factory 18 aprile Roma – Largo Venue

– Largo Venue 19 aprile Firenze – Viper Theatre

– Viper Theatre 20 aprile Nonantola (MO) – Vox Club

(MO) – Vox Club 24 aprile Bari – Demodè Club

– Demodè Club 30 aprile Napoli – Duel Beat

