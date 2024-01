Non si arresta il successo di Noah Kahan che torna con una nuova collaborazione: esce ‘Homesick’ feat. Sam Fender.

Noah Kahan, candidato ai GRAMMY® come Best New Artist, torna con una nuova collaborazione e pubblica Homesick con Sam Fender. Amatissima dai fan durante i live di Kahan, la canzone cattura il suo rapporto con la sua città natale (nel Vermont), diviso tra la voglia di lasciarsela alle spalle e il desiderio di voler sempre tornare a casa.

Da parte propria, il britannico Sam Fender offre una nuova prospettiva condividendo emozioni analoghe all’essere cresciuto nella sua città natale, Newcastle. A proposito della collaborazione, Noah ha commentato: “Vengo da un posto molto diverso da quello in cui viveva Sam, questo era chiaro nel testo. Ma mi sembrava di essere cresciuto nello stesso modo. La nostalgia, l’orgoglio, l’amarezza, la confusione e la rabbia che Sam scriveva di provare erano così simili a ciò che provavo all’epoca per la mia infanzia e la mia città natale. Questa canzone è stata la spinta finale per iniziare a scrivere delle mie esperienze”.

“Quando ci siamo seduti a Guilford, nel Vermont, per registrare questo album, la prima canzone che abbiamo ascoltato è stata Seventeen Going Under”, prosegue Noah Kahan. “Homesick è nata dalla fiducia che mi è stata instillata ascoltando qualcuno che descrive accuratamente la propria città natale e ciò che significa per lui. Nel bene e nel male”.

E ancora: “Quando ho saputo che avrei potuto trascorrere la giornata a Newcastle con Sam, ero nervoso ma entusiasta. Mi ha accolto a braccia aperte, mi ha fatto entrare nel suo mondo, mi ha mostrato luoghi della comunità che avevano un significato così importante non solo per la città, ma anche per Sam stesso. Mi sono sentito un estraneo, ma alla fine ho iniziato a capire da dove provenissero queste canzoni e quanto Sam sia davvero un uomo speciale. Ha fatto un lavoro assolutamente straordinario portando la sua esperienza nella mia canzone Homesick. È andato oltre e non potrò mai ringraziarlo abbastanza”.

Sam, quindi, racconta: “Mi è stato detto che Noah voleva che lavorassimo insieme, io avevo sentito il brano Homesick e ho pensato che fosse una canzone bellissima. Abbiamo parlato al telefono e siamo andati subito d’accordo. Mi piaceva l’idea che la canzone fosse una chiamata e una risposta transatlantica tra due giovani ragazzi che desideravano di fuggire dalla propria città natale. Il tema della ‘fuga’ è stato fatto da me e da molti altri artisti negli ultimi 50 anni ma è un tema che si presta a essere sempre affrontato”.

“Noah è venuto nella mia città natale, Newcastle, quando era in tournée, così ci siamo incontrati e gli ho fatto fare un giro. L’ho trovato divertente e lusinghiero quando ha detto, con il suo accento americano della costa orientale, ‘Voglio vedere da dove vengono queste canzoni’. Così siamo andati alla Lowlights Tavern per una Guinness veloce e abbiamo camminato nel freddo pungente del lungomare. Chiacchierare con lui di cose del passato di entrambi mi ha fatto capire quanto Homesick sia universale. Siamo stati tutti bambini”, conclude Fender.

Il successo di Noah non si arresta consolidandone lo status di superstar. Nelle prime settimane dell’anno, l’album ‘Stick Season’ e il singolo omonimo hanno raggiunto nuovi picchi di classifica in tutto il mondo. Questa settimana, l’album è salito al 5° posto della Billboard 200 Chart – la sua seconda posizione più alta in classifica da quando ha debuttato alla #3 nel giugno 2023 con l’uscita dell’album deluxe ‘Stick Season (We’ll All Be Here Forever)’.

