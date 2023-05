Per il lancio del singolo ‘Tulipani blu’ che li vede duettare, Matteo Romano e Luigi Strangis sono stati protagonisti di un pomeriggio speciale in centro a Milano.

L’invito è corso veloce in rete e i fan si sono fatti trovare pronti. In occasione dell’uscita del loro singolo Tulipani blu – in radio e digitale dal 5 maggio –, Matteo Romano e Luigi Strangis hanno animato un pomeriggio speciale nel cuore di Milano. Tre le zone (Sempione, Duomo e Darsena) per altrettanti appuntamenti in cui incontrare il pubblico e intonare il brano che li vede duettare.

Il singolo segna il ritorno sulla scena musicale di Matteo Romano che ha scelto di far incontrare la sua voce con le note più rock di Luigi Strangis, vincitore di Amici 21. Ne è nato un brano compiutamente primaverile con sonorità up tempo perfetto per la stagione. Prima release di Matteo in questo 2023,Tulipani blu arriva dopo il successo di Concedimi, Casa di specchi e Virale, presentato sul palco del 72° Festival di Sanremo.

“Tulipani blu è un brano nato dal desiderio di sentirmi più leggero e libero e di farlo anche attraverso la musica”, racconta Matteo Romano. “Con questa canzone voglio uscire dalla mia comfort zone e riuscire a trasmettere la stessa voglia che ho provato io mentre la scrivevo di viaggiare e di godersi i piccoli momenti della vita, di sentire il calore del sole sulla pelle e di sorridere”.

“I tulipani blu sono simbolo di tranquillità, di questi tempi vorrei averne la camera piena”, aggiunge Luigi Strangis. L’artista è in radio da qualche settimana con Adamo ed Eva e ha all’attivo un album – “Voglio la gonna” – e l’EP “Strangis”, certificato disco d’oro, pubblicato dopo la partecipazione ad Amici nell’anno 2021-2022.

