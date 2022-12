Loi, il nuovo singolo è ‘Gold’: «La mia musica come la vita: a volte allegra a volte emotiva»

Dopo 'Bad Idea', Loi torna con 'Gold': qui ci racconta il nuovo singolo e le prime esperienze sul palco (come supporter di Zoe Wees).

Dopo Bad Idea, Loi torna con il singolo Gold. Nata a Mannheim (in Germania), Leonie in arte Loi deve il suo improvviso successo a TikTok e ai social media, che le hanno permesso di diventare virale. E così, dopo i primi singoli è arrivato anche il tour: Loi è infatti l’opening act del tour europeo di Zoe Wees, che ha conosciuto nel 2017 sul palco di The Voice Kids.

«Tutto è iniziato con TikTok e con i social media in generale. – ci dice Loi – Ed è pazzesco, se penso che ho provato a mettere in piedi questo progetto in pandemia. È stato difficile, ma non conoscevo veramente altro. So solo di essere di fronte a una camera e che amo cantare e fare musica. Ed è diverso stare di fronte a una telecamera dallo stare sul palco, davanti a persone in carne e ossa. Persone che mi guardano e cantano con me, è pazzesco. Penso che il momento più bello sia quando il pubblico conosce i tuoi testi. Quando cantano le tue canzoni, la tua storia e quando non stanno semplicemente cantando, ma capiscono ciò che cantano. È un momento speciale. L’ultima volta che sono stata sul palco ero l’opening act del tour di Zoe Wees e la prima data era a Stuttgart. È il live che preferisco, perché tutti avevano le luci accese, mi sono sentita molto amata! Ho pianto dopo lo show perché ero sopraffatta ed emozionata».

Loi, la musica per aiutare le persone

Del resto, Loi non ci nasconde che lo scopo della sua musica è proprio quello di aiutare le persone. «Penso che la mia musica, che sia una canzone uptempo o d’amore, sia emotiva. E per me è personale» ci dice infatti l’artista tedesca. «Dico sempre che le mie canzoni sono come la vita, perché nella vita non ci sono solo momenti tristi o solo momenti felici. Ci sono entrambi. – continua – E spero di poter aiutare le persone con la mia musica».