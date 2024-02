In attesa del documentario su Paramount+, Levante pubblica ‘Mi Manchi’ nella versione live dall’Arena di Verona.

È Mi Manchi – nella speciale versione live dall’Arena di Verona – il nuovo singolo di Levante che accompagna l’uscita di Levante Ventitré – Anni di voli pindarici. Il documentario è il racconto degli ultimi dodici mesi di vita e musica della cantautrice, vissuti su e giù dal palco, e sarà disponibile in esclusiva su Paramount+ dal 23 febbraio.

La versione originale del brano Mi Manchi fa parte del recente album della cantautrice, ‘Opera Futura’ (Warner Music Italy). “È la canzone del futuro. – dice levante in merito al nuovo singolo – Ho capito che stavo andando nel futuro quando ho preso sottobraccio speranza e nostalgia. È così che mi equipaggio per andare avanti. Con la prima ho il coraggio di avanzare, con la seconda mi oriento. La nostalgia è una bussola, mollica di pane sul sentiero. Il mio grillo parlante che, quando cala la notte, non mi fa dormire”.

Per l’artista si sta per aprire una ricca stagione live, con un tour nei teatri organizzato da Vivo Concerti. Di seguito le date in calendario:

10 marzo – Isernia, Auditorium Unità D’Italia

13 marzo – Livorno, Teatro Goldoni

Teatro Goldoni 18 marzo – Firenze, Teatro Verdi

Teatro Verdi 20 marzo – Torino, Teatro Alfieri SOLD OUT

Teatro Alfieri SOLD OUT 21 marzo – Torino , Teatro Alfieri

, Teatro Alfieri 25 marzo – Milano , Teatro Dal Verme SOLD OUT

, Teatro Dal Verme SOLD OUT 26 marzo – Milano , Teatro Dal Verme

, Teatro Dal Verme 04 aprile – Rende (CS) , Teatro Garden

, Teatro Garden 06 aprile – Palermo, Teatro Al Massimo SOLD OUT

Teatro Al Massimo SOLD OUT 07 aprile – Palermo, Teatro Al Massimo

Teatro Al Massimo 09 aprile – Catania , Teatro Metropolitan

, Teatro Metropolitan 12 aprile – Bari , Teatro Team

, Teatro Team 14 aprile – Pescara, Teatro Massimo

Teatro Massimo 16 aprile – Roma, Auditorium della Conciliazione

Auditorium della Conciliazione 22 aprile – Ancona, T eatro delle Muse

eatro delle Muse 28 aprile – Bologna, Europa Auditorium

Europa Auditorium 2 maggio – Assisi , Teatro Lyric

, Teatro Lyric 04 maggio – Pisa, Teatro Verdi

Teatro Verdi 07 maggio – Napoli, Teatro Augusteo

Teatro Augusteo 10 maggio – Padova, Gran Teatro Geox

Gran Teatro Geox 11 maggio – Brescia , Gran Teatro Morato

, Gran Teatro Morato 13 maggio – Genova , Politeama Genovese

, Politeama Genovese 16 maggio – Trento , Auditorium S. Chiara

, Auditorium S. Chiara 19 maggio – Udine, Teatro Nuovo Giovanni da Udine

Foto da Ufficio Stampa