Dopo l’EP d’esordio Testa o Croce la band è tornata con un nuovo singolo, Marinella Odia, in radio e su tutte le piattaforme digitali.

Kemama, band formata dalla nota e poliedrica cantante, musicista, performer, speaker e presentatrice televisiva Ketty Passa (ha lavorato, tra gli altri, con Rock TV, Deejay TV e Radio Popolare), Marco Sergi e Manuel Moscaritolo torna in scena nel 2024 dopo l’EP d’esordio “TESTA O CROCE”. Dopo esser stati scelti dal management dei Queens Of The Stone Age per aprire il tour italiano della band hanno chiuso le nuove produzioni su cui stavano lavorando. Il nuovo singolo, MARINELLA ODIA, scritto, prodotto da Kemama e mixato, masterizzato da Giuseppe Taccini, è uscito proprio nei giorni della straordinaria esperienza live in apertura ai Queens Of The Stone Age.

Il fatto che la scelta del management della band sia ricaduta su di noi, che siamo una realtà nata da poco e non godiamo di particolare notorietà, ci lascia increduli e ci riempie di orgoglio, commentano i Kemama, siamo fieri di rappresentare in tal senso una scena musicale italiana non proprio mainstream ma sicuramente affine a quella dei Queens Of The Stone Age, per noi è la consacrazione del fatto che la strada che stiamo percorrendo è quella giusta.

Dopo un primo EP in cui si dedicano alla ricerca, nelle parole e nella musica, costruendo un viaggio che spesso scende in profondità, nel 2024 i Kemama tornano con uno stile più diretto. Non cambia la natura che li spinge a fare musica, cambia la forma. Resta il messaggio ma le parole diventano più esplicite, meno ermetiche, i suoni sono più crudi, ci sono meno autocritica e meno pensiero e c’è più azione. MARINELLA ODIA apre quindi ufficialmente il secondo capitolo dei Kemama.

Il brano ha un potente tiro crossover che prende spunto dal rock di fine anni ‘90, caratterizzandosi poi in soluzioni di arrangiamento più attuali. Il focus diventa il bisogno di condividere la consapevolezza di quello che si vive nel quotidiano con chiunque lo ascolti, attraverso la grinta autentica della voce di Ketty Passa, la batteria imponente e il basso granitico di Manuel Moscaritolo, le chitarre incisive e crude di Marco Sergi.

La band dice: MARINELLA ODIA è un brano che parla di consapevolezza, attraverso la voce di Marinella, che urla senza filtri le sue emozioni, senza il bisogno che chiunque la debba ascoltare e senza la paura che chiunque la possa sentire. MARINELLA ODIA è quello che succede quando l’ingenuità incontra la delusione. Marinella ODIA è la vittoria della coscienza sulle illusioni. Marinella è sospesa, ma non riesce a volare. Marinella ha accettato l’odio per la sua impotenza, per la società in cui vive e per le sue contraddizioni. Marinella è arrabbiata, ma non molla, perché odia tanto la fatica, ma ama troppo la vita. Marinella il mondo non lo cambia e lo sa, quindi, almeno, “fatela lamentare”.

La band

Il progetto Kemama è nato durante la fine del 2020 ed è caratterizzato dall’unione tra le atmosfere rock, in cui sovrastano chitarre prepotenti e batterie avvolgenti, con la contaminazione di elementi 2.0 che derivano dall’esperienza artistica e personale dei singoli componenti. La voce inconfondibile di Ketty Passa si fa portatrice di messaggi forti e attuali con grazia e incisività. I temi affrontati nei testi sono legati a esperienze personali e a denunce sociali attualissime, che in questo momento storico hanno più che mai bisogno di essere urlate e messe a nudo.

Del resto sono nati in pieno periodo pandemico e Il debutto con il singolo Codice Rosso è l’emblema del loro messaggio: un urlo collettivo contro la violenza e la sensazione di solitudine che nel 2020 hanno regnato sovrane. Anche il secondo singolo estratto, Come un Body Shaming, si addentra in tematiche attuali e delicate: il brano paragona l’anno di assenza di lavoro e l’incapacità di trattare la musica come tale, attraverso misure di emergenza dedicate, al fenomeno del Body Shaming, un vero e proprio “insulto” alla bellezza e all’importanza dell’arte.

Immagini Ufficio Stampa