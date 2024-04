Dal 12 aprile è disponibile ‘Ultime parole’, singolo di Jack Savoretti con Natalie Imbruglia tratto dal nuovo album ‘Miss Italia’ in uscita a maggio.

Dopo Come posso raccontare, Jack Savoretti porta in radio e sulle piattaforme digitali il singolo Ultime parole, disponibile dal 12 aprile. Ad accompagnare il cantautore in questo brano è Natalie Imbruglia, che arricchisce il novero degli ospiti nella tracklist di ‘Miss Italia’, primo album in italiano dell’artista italo-inglese.

Cover da Ufficio Stampa

Atteso per il prossimo 17 maggio, il disco conterrà 13 tracce nelle quali Savoretti ha coinvolto anche Carla Morrison, Delilah Montagu, Miles Kane, svegliaginevra. A loro si aggiunge Zucchero con cui Jack duetta nella bonus track Senza una donna (Without A Woman).

Di seguito la tracklist completa di ‘Miss Italia’ (Capitol Records Italy/Universal Music Italia):

Come posso raccontare Canzoni romantiche feat. Carla Morrison Credimi Malinconia Sarà sempre domenica feat. Delilah Montagu Miss Italia Splendida Ultime parole feat. Natalie Imbruglia Bada bing, bada boom feat. Miles Kane Casa colorata Per dire il tuo nome feat. Svegliaginevra Non ho capito niente

[Bonus track] Senza Una Donna (Without A Woman) Zucchero & Jack Savoretti

LEGGI ANCHE: — Malika Ayane torna con il singolo ‘Sottosopra’: «Un modo di essere»

“Vorrei che le persone ascoltando questo disco lo percepiscano come un disco di Jack Savoretti, senza pensare a quale sia la lingua in cui canto. È in italiano ma è Jack Savoretti non è un disco di Savoretti in italiano”, aveva sottolineato Jack annunciando il progetto.

Gli appuntamenti live

‘Miss Italia’ sarà disponibile in tutti gli store digitali e in formato CD, LP standard e in versione LP Red in esclusiva per Amazon. Sullo shop di Universal Italia sarà possibile trovare la versione Cd e la versione LP autografata. Inoltre, sempre sullo store Universal sarà possibile acquistare un esclusivo super box di “MISS ITALIA (CD, LP, Pass per l’evento, una luggage tag e un porta documenti) con cui accedere a uno dei tre eventi live.

Queste le date:

17 maggio a Genova

18 maggio a Roma

19 maggio a Bologna

Foto da Ufficio Stampa

Durante le serate Savoretti presenterà l’album e suonerà dal vivo alcuni brani oltre a firmare le copie del disco. Quindi, Jack sarà dal vivo con le prime date del suo TOUR 2024 tra Italia, Gran Bretagna, Germania, Polonia e Svizzera. Ecco le date italiane 2024:

28 giugno – Susa (TO), Borgate dal vivo festival

(TO), Borgate dal vivo festival 7 luglio – Gardone Riviera (BS), Tener-A-Mente Festival

(BS), Tener-A-Mente Festival 8 luglio – Bollate (MI), Festival di Villa Arconati

(MI), Festival di Villa Arconati 31 luglio – Marina Di Pietrasanta (LU) Teatro La Versiliana

(LU) Teatro La Versiliana 16 dicembre – Bologna , Europauditorium

, Europauditorium 19 dicembre – Roma, Auditorium Della Conciliazione

I biglietti delle tappe italiane (prodotte da Vivo Concerti in collaborazione con Concerto Music e Momy Records) sono disponibili in tutti i punti vendita autorizzati.

Foto da Ufficio Stampa