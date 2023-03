Siamo stati con Il Tre e i suoi fan a bordo di un pullman brandizzato per le strade della Capitale per il lancio di ‘Roma’.

Si intitola Roma il nuovo singolo de Il Tre, che per l’occasione ha deciso di festeggiare insieme ai fan. Prima con dei manifesti apparsi in tutta la Capitale e poi con un percorso su un pullman brandizzato (noi c’eravamo!). Tre le tappe dell’autobus per raccogliere i fan: da Colli Albani (punto di partenza), il pullman de Il Tre si è spostato a San Giovanni, Trastevere e si è poi fermato a Snodo, dove si è tenuto un live esclusivo.

Insieme ai fan, selezionati tra coloro che hanno effettuato il pre-order, sul pullman Guido ha ascoltato il nuovo singolo in anteprima. Ha anche spoilerato qualcosa del nuovo album, anticipando (e rispondendo a domanda diretta) che uscirà sicuramente dopo l’estate 2023.

Roma intanto rappresenta sicuramente il primo passo del suo nuovo lavoro. E non è solo un tributo alla città, ma rappresenta anche il luogo in cui prende vita il racconto di una storia d’amore fra gli alti e bassi della sua evoluzione. Sullo sfondo di panorami mozzafiato e i celebri cieli viola della Capitale al tramonto, dentro Roma si intrecciano i fili di un rapporto che affronta l’incombere della quotidianità, ma dal quale nonostante le difficoltà e l’indebolirsi del sentimento che tiene insieme i pezzi, resta comunque impossibile distaccarsi.



«È uno dei brani a cui sono più legato, penso che riesca a toccare le corde di molte persone. – spiega Il Tre – Anche se nelle strofe canto di un amore che sembra affievolirsi, nel ritornello spingo la persona al mio fianco a non andarsene. A volte capiamo il valore di qualcuno solo quando lo stiamo perdendo».