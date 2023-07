Esce il 21 luglio il nuovo brano de Il Pagante, ‘Cerveza’, che torna con una macarena da gustare tutta d’un fiato. Come un boccale di birra.

Il progetto multiplatino Il Pagante irrompe definitivamente nell’estate 2023 lanciando un nuovo singolo. Per rinfrescare la calda stagione e deliziare i fan assetati di musica, dal 21 luglio è disponibile Cerveza (Believe Artist Services), viaggio al fulmicotone guidato da sonorità 100% dance e dalle atmosfere da club. Il brano è, infatti, una macarena da gustare tutta d’un fiato e raccoglie in 2min e 40sec il più bell’invito a lasciarsi travolgere dall’estate. Tra nuove calienti avventure e un sorso di birra.

Il singolo vede alla produzione il dj e producerRaffa El, eccellenza tutta italiana che ha firmato il beat della viralissima hit della scorsa estate Ritmo. E per presentarlo, Roberta Branchini ed Eddy Veerus hanno organizzato una speciale anteprima nel cuore di Milano. L’evento ‘a tutta birra’ ha alzato la temperatura di una città già rovente per una perfetta golden hour. Immancabile, la birretta Pagante per aprire le danze e brindare alla nuova hit.

Cerveza fa da colonna sonore all’estate live del duo, impegnato nel Summer Tour (prodotto da Cielo) che da giugno sta portando Eddy Veerus e Brancar sui palchi dei principali festival e club estivi d’Italia e d’Europa. Con oltre 50 appuntamenti sulle note dei brani più iconici; di seguito le prossime date in calendario:

19/07 Monkey Beach – Sanremo

20/07 Just Cavalli – Porto Cervo (OT)

(OT) 21/07 Capannina – Tortolì (NU)

(NU) 22/07 Caveau – Alba (CN) + Fonti di Recoaro – Broni (PV)

(PV) 23/07 Agrisound Fest – Biella

24/07 Villa Delle Rose – Riccione (RN)

(RN) 26/07 Kalipso Club – Pag

27/07 Havana – Malta

29/07 Tropicana – Mykonos

30/07 Gatsby Live Theatre – Zante

31/07 54 Dreamy Night – Corfù

02/08 Vog – Seriate (BG)

(BG) 03/08Tula Summer Festival – Tula (SS)

(SS) 04/08 Senorbì Summer Festival – Senorbì (SU)

(SU) 05/08 Area Eventi Indie – Cervia (RA)

(RA) 07/08 Villa Delle Rose – Riccione (RN)

(RN) 08/08 Manana – Kings – Jesolo (VE)

(VE) 09/08 Praja – Gallipoli (LE)

(LE) 10/08 Menhir – Oristano

11/08 Blu Beach – Porto Rotondo (SS)

(SS) 12/08 Red Valley – Olbia (SS)

(SS) 14/08 Discovillage – Follonica (GR)

(GR) 15/08 Villa Delle Rose – Riccione (RN) + Marina Bay – Ravenna

16/08 Big Bang Company – Asiago

18/08 Manana – Vega– Gallipoli (LE)

(LE) 19/08 Manana – Miraja Club – Catanzaro Lido (CZ)

(CZ) 20/08 Luci Festival – Cirò Marina

21/08 Villa Delle Rose – Riccione (RN)

(RN) 23/08 Praja – Gallipoli (LE)

(LE) 25/08 Manana – La Suerte – Laigueglia (SV)

(SV) 26/08 Mr Charlie – Lignano Sabbiadoro (UD)

(UD) 30/08 BCM – Palma De Mallorca

01/09 Pride Village – Padova (PD)

(PD) 02/09 Maniva Sky – Giogo Del Maniva (BS)

(BS) 08/09 Paradise – Piacenza

09/09 Polaris – Carate Brianza

14/09 Xoyo – Londra

