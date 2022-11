‘Road of Light’ è il nuovo singolo di Hong-Hu Ada

Si intitola 'Road of Light' il nuovo singolo di Hong-Hu Ada, uscito il 18 novembre. Disponibile anche il video, realizzato da Borotalco.tv.

Esce il nuovo singolo di Hong-Hu Ada, Road of Light (ADA Music Italy). Il nuovo brano della cantautrice e attrice italo-giapponese, con all’attivo 8 singoli e 21 film tra l’Italia e l’America, è in radio da venerdì 18 novembre e su tutte le piattaforme digitali. Disponibile anche il video, realizzato da Borotalco.tv con la regia di Simone Mastronardi.

La canzone Road of Light – spiega Hong-Hu Ada – pone il suo sguardo sulla vita di ognuno di noi, sulla quotidianità. E, in questo osservare, comprende che oltre le difficoltà che ci accompagnano ogni giorno, c’è sempre una strada di luce, nascosta dai problemi e dalle avversità. Non ci accorgiamo di essa. Ma se provassimo a cancellare i brutti ricordi del passato, ad allontanarci da situazioni che ci fanno male, ad evitare la superficialità altrui e la nostra stessa, e provando a rinascere un po’, ecco proprio lì si trova quella strada di luce che risolve e ci porta alla felicità, alla realizzazione e al successo personale. Tutti abbiamo una strada, un modo per rendere felice e serena la nostra vita.

Hong-Hu Ada, soprano lirico, si è formata alla University of Florida in canto Gospel e pop rock. Suona il pianoforte ed il koto e ha studiato recitazione all’Actor Studios di New York. Cresciuta negli USA ed attualmente residente tra Londra e l’Italia, oltre alla carriera di cantante, ha all’attivo 21 film come attrice. Molti suoi film sono internazionali quali Mary e GO Go Tales di Abel Ferrara, L’Era Glaciale 4 e 5, dal 2012 ad oggi, di cui è la tigre Shira protagonista e l’interprete di tutta la colonna sonora, 007 James Bond Spectre. Ha inoltre lavorato con grandi registi come Pupi Avati ne Il figlio più piccolo, nel fantasy The Key and the Answer, nel western Shuna The legend.