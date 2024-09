Heartman e Mondo Marcio insieme in un brano che sfida gli stereotipi di virilità e celebra la vulnerabilità maschile.

Reduce dal successo virale del brano Esperienze Nuove su TikTok, utilizzato anche dai profili ufficiali delle squadre di Serie A e accolto con entusiasmo da vari artisti italiani, il rapper Heartman torna con un nuovo singolo. Il brano si intitola Fai l’uomo, disponibile su tutte le piattaforme digitali da venerdì 27 settembre, e vede la collaborazione di Mondo Marcio.

Fai l’uomo è un brano intenso e introspettivo che affronta il tema della crescita personale e la complessità della vulnerabilità maschile. Con un testo profondo e riflessivo, Heartman mette in luce le pressioni che la società impone sugli uomini, costretti spesso a nascondere le proprie emozioni dietro una facciata di forza e invulnerabilità.

In questo senso, dunque, la canzone esplora il peso emotivo di questi stereotipi, criticando l’idea di virilità come negazione delle emozioni. E invita a rivedere il concetto di “essere uomo” in modo più autentico e libero dalle costrizioni sociali.

La collaborazione con Mondo Marcio aggiunge ulteriore spessore al brano, che fonde sonorità alternative R&B, rap e melodie pop, dando vita a un sound unico e originale. Le produzioni, curate da Yazee, contribuiscono a creare un’atmosfera ricercata e intensa, in linea con il messaggio forte e sincero del pezzo.

