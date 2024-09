Domenica 22 settembre, data iconica per i fan di Ultimo, il parchetto a lui dedicato si è riempito di fan. E da New York l’artista ha voluto mandare il proprio saluto.

Un’ondata di fan si è riversata domenica 22 settembre 2024 al Parchetto di Ultimo, nel quartiere San Basilio di Roma, in occasione di quella che è ormai diventata la giornata simbolo per i fan di Niccolò. Il 22 settembre, infatti, non è una data qualsiasi: è il giorno che ha ispirato uno dei brani più amati del cantautore. Ed è, così, diventato una ricorrenza speciale per i suoi fan, che ogni anno lo celebrano con dediche e iniziative.

Questa volta, il raduno è stato organizzato attraverso un semplice passaparola sui social, partito da una pagina fan, ma ha assunto presto la forma di una vera e propria festa nello spazio più iconico Ultimo e la sua musica. Il luogo – ribattezzato ufficialmente con una targa dal Municipio IV in onore del cantautore romano – è divenuto un vero e proprio punto di riferimento per la Generazione Ultimo. In questo spazio dove il giovane Moriconi è cresciuto e ha mosso i primi passi verso una carriera straordinaria, centinaia di persone si sono riunite spontaneamente per celebrare la giornata con musica, arte e sorprese.

Tanti i momenti emozionanti durante il raduno, a partire dall’esibizione di una tribute band che ha infiammato l’atmosfera con i successi di Ultimo. Ma il culmine della serata è arrivato con un’inaspettata sorpresa: Ultimo, attualmente a New York, ha deciso di unirsi virtualmente alla festa. Venuto a conoscenza dell’evento grazie alla grande quantità di contenuti condivisi sui social, il cantautore ha inviato un collaboratore e si è collegato in videochiamata, salutando i fan e ringraziandoli per il loro affetto.

“Siamo quello che vedo e siamo quello che vedete anche voi lì, non vedo l’ora di tornare nella mia Roma e rincontrarvi,” ha detto Ultimo, scatenando un’esplosione di entusiasmo tra i presenti. Ora l’attesa – oltre che per la nascita del primo figlio – è per il tour ULTIMO STADI 2025 – LA FAVOLA CONTINUA… che ha già registrato tre sold out con un anno di anticipo.

Di seguito le date live 2025 (Vivo Concerti) in aggiornamento:

29 giugno 2025 – Lignano Sabbiadoro , Stadio Teghil

, Stadio Teghil 2 luglio 2025 – Ancona , Stadio del Conero

, Stadio del Conero 5 luglio 2025 – Milano , Stadio San Siro

, Stadio San Siro 7 luglio 2025 – Milano , Stadio San Siro NUOVA DATA

, Stadio San Siro NUOVA DATA 10 luglio 2025 – Roma , Stadio Olimpico

, Stadio Olimpico 11 luglio 2025 – Roma , Stadio Olimpico NUOVA DATA

, Stadio Olimpico NUOVA DATA 18 luglio 2025 – Messina , Stadio San Filippo

, Stadio San Filippo 23 luglio 2025 – Bari, Stadio San Nicola

I biglietti per le nuove date sono disponibili su www.vivoconcerti.com e nei punti vendita autorizzati. A soli 28 anni Ultimo conta 39 stadi, di cui 6 annunciati per il prossimo anno e 6 completamente sold out allo Stadio Olimpico in meno di un anno.

